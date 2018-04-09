江蘇「春扒」作業 淮鹽豐收

2018-04-09 01:51 聯合報 新華社



江蘇省連雲港市台南鹽場的工人在進行「春扒」作業。4月份以來，在連雲港市數十萬畝鹽田上，鹽業工人利用晴好天氣抓緊搶收春鹽。