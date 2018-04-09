中國國際設計博物館開館

2018-04-09 01:51 聯合報 新華社



中國國際設計博物館在浙江杭州開館並舉辦系列展覽。中國國際設計博物館由普利茲克獎得主、葡萄牙建築師阿爾瓦羅·西扎設計，總建築面積1.68萬平方米，致力於近現代設計作品的展示和研究，激發本土製造的創造力。