陸清明假日 國內旅遊人數破億

2018-04-09 01:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家文化和旅遊部發布2018年清明假日旅遊市場信息顯示，清明假日期間大陸共接待國內旅遊總人數1.01億人次，旅遊收入421億元（人民幣，下同）。

中新社報導，清明節假日期間，大陸大部地區有較大幅度降溫，對出遊造成一定影響，但遊客熱情不減。中國旅遊研究院（原國家旅遊局數據中心）綜合測算，清明假日期間共接待國內旅遊總人數1.01億人次，年增8.3%；旅遊收入421億元，年增8%。

紅色旅遊成為熱點。清明首日，湖南韶山接待遊客超過6萬人次，4.4萬人參觀南京大屠殺紀念館。清明假日期間，重慶沙坪壩歌樂山烈士陵園接待遊客11萬人次，甘肅會寧會師舊址接待遊客2.7萬人次，四川鄧小平故里、朱德故里、陳毅故里等景區接待遊客均過萬人。

相較往年，今年清明假日旅遊市場更規範。多部門聯合執法檢查，查處各類違法經營行為，效果顯著。

清明期間，北京市針對旅遊市場秩序共出動執法人員9396人次，規範各類違法經營行為232起，旅遊接待狀況良好。

各地高度重視清明假日旅遊安全工作，節前開展假日旅遊市場安全檢查，督促隱患整改，發布旅遊安全提示，引導遊客安全出行。

截至4月7日17時，大陸全國旅遊市場運行平穩，無重特大涉旅安全事件發生。