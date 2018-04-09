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春天來了！川菜建SOP攻海外

2018-04-09 01:51聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

未來，或許會有更多的機會在東京、紐約或巴黎吃到正宗的四川火鍋和酸甜微辣的宮保雞丁。

新華社報導，四川省日前發布了一項促進川菜進入國際餐飲市場的三年行動方案。根據方案，當地政府將推動行業建立涉及菜品、食材、烹飪和衛生等方面的川菜標準體系，鼓勵餐飲企業建立連鎖經營模式，支持川菜文化的挖掘、整理和傳播。

「川菜的春天來了。」成都餐飲企業聯合會會長柏林十分贊同公布這一方案。他表示，近年來川菜企業越發關注海外市場的巨大潛力，這一方案如能順利實施，將提振行業信心、幫助企業掃清走出國門的障礙。

火鍋已成為川菜最快進入海外市場的一個類別。來自四川和重慶的大龍燚、小龍坎、大味、德莊、劉一手、麻辣空間等火鍋品牌已經在海外開設加盟店。由於效益良好，有的品牌還在考慮新店選址、打算進一步拓展市場。

「墨爾本和新加坡的加盟店正在裝修，預計今年五、六月就能營業。我們正在多倫多、溫哥華、紐約、雪梨、布里斯班、洛杉磯等城市選址，聯繫我們洽談合作的人很多。」成都大龍燚餐飲管理有限公司董事副總裁王文軍說。

川菜是中國的四大菜系之一，發源於歷史上的四川和重慶一帶，以豐富獨特的味型、「小煎小炒」的技藝聞名，如今大川菜的概念還包括火鍋、冒菜等。

提升品牌形象、學習已開發國家的餐飲管理經驗、滿足日益增長的海外華人群體需求是川菜企業進軍海外的主要動力。業界人士表示，海外市場有較高的人均消費水準，可以支撐川菜品牌升級提檔的嘗試，從而幫助提升品牌的議價能力。

「四川省促進川菜走出去三年行動方案（2018—2020年）」提出，四川將支持當地餐飲企業到省外、境外開設連鎖網點，建立生產基地、加工配送中心，逐步發展壯大成為跨省、跨國的企業集團，延長川菜產業鏈，帶動產品和服務走出去。

四川還將鼓勵川菜原輔料企業對標國際標準，提升產品品質，培育100家具有市場影響力的農產品出口企業。

「目前川菜企業出海普遍是單打獨鬥，對當地的法律法規不熟悉，自身尚未形成完整的管理、物流體系，人才儲備也不盡合理。」柏林說，如果方案提出的措施能夠落地，相信協會很多餐飲企業會藉這個機會實現走出國門的目標。

火鍋紐約柏林

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