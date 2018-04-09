北京懷柔科學中心 2030年建成

2018-04-09 01:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京市日前編製完成「北京加強全國科技創新中心建設重點任務2018年工作方案」，聚焦「三城一區」建設等六大方面。今年北京懷柔綜合性國家科學中心將發展，全市將爭取國家高新技術企業達到2.2萬家、創業投資額占全大陸重三分之一左右等目標。

北京日報報導，「北京懷柔綜合性國家科學中心建設方案」去年5月獲批，今年全面開建。預計到2020年，中心建設成效將初步顯現，到2030年，全面建成世界知名的綜合性科學中心。

在「三城一區」建設上，北京市將推進中關村科學城加快建成具有全球影響力的科技創新策源地，推進懷柔科學城建設世界級原始創新承載區，推進未來科學城打造全球領先技術創新高地，並推進北京經濟技術開發區升級為高精尖產業主陣地以及創新型產業集群與「2025」示範區建設。

依據方案目標，北京市提出，要在新能源智慧汽車、新材料等十個高精尖產業領域，促進形成從基礎研究、技術開發、成果轉化產業化發展的完整鏈條；國家高新技術企業數量達到2.2萬家，處於大陸前列；技術合同成交額超過4800億元人民幣，創業投資額占全大陸比重三分之一左右，居大陸首位。

與此同時，將健全與科技創新中心戰略定位相適應的人才引進、保障服務體系；擴大培養人工智慧、積體電路等領域高水準創新和青年科技人才；新增戰略性科技創新領軍人才領銜建設的新型研發機構兩家以上，運用創新平台集聚全球頂尖人才。

北京市還將強化政府服務職能，高校、院所、創新型企業等各類主體更加協同，促使中關村示範區總收入增長10%以上，打造中關村制度創新升級版。

另外，北京市將建設京津冀協同創新共同體，加快構建跨區域科技創新園區鏈。預計今年北京輸出到津冀的技術合同成交額增長15%左右；同時，北京在服務創新型國家建設和參與全球經濟科技合作與競爭中發揮關鍵支撐作用。