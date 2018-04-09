廣盛籃球隊 首次赴陸交流 首站廣東

虎門台青籃球隊7日與台灣廣盛籃球隊打交流賽。 樊德平／攝影 分享 facebook 台灣廣盛籃球隊在清明連假期間組隊到大陸交流，並與廣東宏遠青年隊、虎門台青籃球隊、澳門大學籃球隊等展開友誼賽。廣盛運動行銷公司行銷部總經理高宗琛表示，這是他們首次造訪大陸，以廣東為首站，未來將有機會再到北京、上海、廈門，「要常態性來大陸交流」。

廣盛2016年成立，以推廣籃球運動和提供更多非職業選手一個發揮的舞台為公司發展宗旨，2016年起每年中舉辦廣盛杯錦標賽，邀請全台籃球好手報名參加。高宗琛說，很多熱愛籃球的人，因為種種因素無法站上職業舞台，廣盛希望幫助他們延續籃球夢。

廣盛公關部總經理卓振賢介紹，他們以籃球出發，未來會繼續擴大運動項目，包括路跑、各式球類運動等，要提供高規格的舞台，給所有熱愛運動的人。

這次他們到廣東交流，是由虎門台商林宜霖牽線搭橋，林宜霖到東莞發展近九年，一直保持在台灣時對籃球的愛好，更在去年8月成立虎門台青籃球隊，現有40名隊員，他說，台灣人一起在大陸打拚都很辛苦，希望平時可以藉由運動，多多互動交流，也有益身心健康。

林宜霖7日率領虎門台青籃球隊到東莞南城與廣盛打友誼賽，東莞台協南城分會會長何興國到場觀賽，他表示，希望未來兩岸能有更多的體育賽事交流，透過這樣的形式「多互動，多往來，情感更深厚」。