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廣州拚萬輛純電動公交車 上路

2018-04-09 01:51聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市環保局局長楊柳日前透露，廣州將加快推進公交車電動化替代，力爭提速至今年9月底前有1萬輛純電動公交車上路；今年4月底前，對所有在建的工地揚塵治理情況進行拉網式（全面篩查）檢查；年內完成全市所有的燃煤機組和自備電站鍋爐「超低排放」改造。

廣州日報報導，楊柳表示，今年1至2月，不利氣象條件以及春節期間燃放煙花爆竹導致空氣品質問題，對廣州實現PM2.5穩定達標目標造成較大壓力。此外，去年廣州的二氧化氮濃度尚未達標，成為影響廣州空氣品質的關鍵因素。

根據大氣汙染物源排放清單研究結果，機動車船等移動源汙染排放占廣州氮氧化物的79.2%。楊柳透露，今年要加快推進公交車電動化替代，加快充電樁配套建設，力爭提速至今年9月底前實現1萬輛純電動公交車上路行駛目標。

此外，廣州還將加快研究推出外地車管控政策，減少廣州機動車使用強度，加強交通堵塞治理；開展柴油貨車排氣汙染專項整治行動；建立老舊車、高排放車淘汰補償機制，逐步淘汰高汙染車輛。同時，擴大船舶燃油監管，對使用不符合標準的燃油船隻，列入黑名單重點監管。

談及未來「藍天保衛戰」的重點工作，楊柳表示，首先廣州的能源結構需進一步改善，2016年煤炭消費量仍為1489.21萬噸。此外，將進一步加強工業燃煤汙染控制，年內完成全市所有燃煤機組和自備電站鍋爐「超低排放」改造。制定實施煤炭削減行動方案，今年內要減少200萬噸。加快完成花都、增城、黃埔、從化等區的天然氣熱電聯產工程項目建設，關停管網範圍分散鍋爐。

在揚塵汙染控制方面，將嚴格落實「廣州市2018年揚塵汙染控制行動方案」，今年4月底前，要對所有在建工地揚塵治理情況進行拉網式檢查，對存在問題登記造冊，督促整改，嚴格落實誠信扣分、執法處罰等規定。

空氣品質PM2.5黑名單

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