兵馬俑在美遭斷指 「兇手」最高可能囚30年

2018-04-08 14:06 世界日報 中國新聞組／北京8日電



遠赴美國展出拇指遭盜的西安兵馬俑。取自北京青年報 分享 facebook

美國男子掰斷赴美展出的兵馬俑手指一事有新進展。央視報導，費城市政府日前正式向中方書面道歉。這份書面道歉得到了中方書面回覆，並已於5日轉呈陝西省文物交流中心。

北京青年報報導，道歉信也發給了中國駐紐約總領事館總領事章啟月。在信中，費城市政府表示，希望中方接受費城就「中國的無價國寶之一」的兵馬俑受損的歉意，並稱今後將繼續鞏固費城與中國之間的關係。

報導指出，章啟月在回信中稱，感受到了費城市政府在信中向中國人民表達的誠意，雖然兵馬俑受損一事令人感到遺憾，但這屬於一個個案，不會影響兩國人民和兩國文化的健康交流，中方高度珍視與費城的友誼和夥伴關係，「加強兩國的交流與合作在如今顯得更加重要」。

去年12月中國一批兵馬俑文物在美國費城富蘭克林學會博物館展出期間，24歲美國青年羅哈納於閉館後潛入折斷一尊兵馬俑的左手拇指並帶走。事件曝光後，引發中美兩國民眾關注。

報導稱，目前該男子被逮捕後已獲得保釋，正等待法庭審判。

另外，目前受損的兵馬俑連同其他在費城展出的文物已經運回中國國內，在西安完成了點收手續。目前受損的兵馬俑正在進行修復方案，經過審批後才能進行修復。

關於索賠，知情人士稱，法院的判決書是協商談判的重要依據，「中方也在等待法院的審判，相信美方法院會依法作出公正的判決。」據央視報導，作案的羅哈納可能面臨最高達30年有期徒刑的判決。