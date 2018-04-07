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MeToo一波波 陸受害者家屬要採法律行動

2018-04-07 21:03中央社 台北7日電

中國大陸大學教師醜聞接二連三曝光。在南京大學要求疑涉性侵學生的教授主動辭職後，另一名疑不堪導師壓迫而墜樓身亡的武漢理工大學學生，其姊姊今天也要求撤銷該師的教師資格。

武漢理工大學研究生陶崇園的姊姊在微博上還表示，前幾天「迫於極大壓力」而在網路上對學校和導師王攀致歉，「非我本意」。

陶崇園的姊姊說，弟弟長期受到導師王攀壓迫，要幫老師買飯送到家中，甚至要叫導師「爸爸」，因不堪重負而在26日清晨跳樓。

根據家屬公布死者與導師的對話紀錄，導師曾要求陶崇園到辦公室，並保證「不會傷害」他。也有網友根據這些對話紀錄質疑，死者生前可能遭導師性侵。

陶崇園的姊姊今天在網上表示，會立即啟動法律程序，要求教育行政管理部門撤銷王攀的教師資格，也會視情況對王攀提出訴訟。

她還說，行政處罰和訴訟目的不僅是為個人討回公道，更是為了讓學校裡儘量減少像王攀一樣的人，「希望社會注意悲劇後面的原因」。

去年起源於西方國家的「＃我也是」（#MeToo）運動方興未艾，今年初延燒至中國大陸，至今已有多起與大學教師濫用權力或性侵、性騷擾學生的相關案例被檢舉。

元旦時，旅美博士羅茜茜在微博上以大量證據、露骨的對話指證北京航空航天大學教授陳小武2005年對她性騷擾，並在往後多年持續騷擾多名門下女學生。陳小武因此被中國教育部取消「長江學者」資格及撤職。

此後，對外經濟貿易大學、南昌大學、河北傳媒學院等多校都傳出類似檢舉。

4月5日，北京大學碩士李悠悠舉發曾是北大教授、現任南京大學教授沈陽，指沈陽22年前性侵北大中文系女學生高岩，並導致高岩在1998年自殺。

儘管此案已經過20餘年，但仍引起許多網民議論。在人民日報6日刊文支持把此事查清楚後，沈陽任教的南京大學今天發出通報，建議沈陽辭職。沈陽兼職的上海師範大學更發出聲明，終止與沈陽的聘任協議。

就在南京大學和上海師範大學相繼表態後，此前一度對校方低頭道歉的陶崇園的姊姊，今天也決定採取了更主動強硬的做法，表示將以法律手段為弟弟討公道。

性侵北京大學上海
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