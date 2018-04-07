親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

20年前性侵女學生 北大教授遭停職調查

2018-04-07 19:29聯合報 記者許依晨╱即時報導

北京大學中文系教授、現任南京大學文學院教授沈陽被控性侵案持續發酵，南京大學文學院今天聲明，建議沈陽辭去該校教授職務；上海師範大學也發布聲明指出，決定終止與沈陽簽訂校外兼職教師聘任協議。

沈陽近日被其北大學生在網路實名指控20年前曾性侵北大中文系九五級本科生高岩，還汙衊高岩患有精神病，致其自殺身亡。北大教師職業道德和紀律委員會六日發表公告指，學校高度重視事件，要求該委員會立即覆核情況，並依法依規開展工作。

南京大學文學院今天官方網站發布「關於北大校友網上發文的聲明」，指出沈陽目前處於等待核查和調查階段。在此階段，停止沈陽從事南大文學院的教書育人工作。

沈陽除了先後任教於北大和南大，還是中國教育部長江學者特聘教授，也曾在美國哈佛大學、香港中文大學、台灣中央研究院等知名學府和學術單位擔任研究學者或客座教授。

南大文學院聲明中指出，在當初調動過程中，北京大學相關部門和沈陽本人都沒有向南京大學文學院説明曾經因師德師風問題接受處分之事，而南京大學文學院基於沈陽具有「北京大學中文系副主任」、「北京大學特聘教授」等高端人才身份，也沒有向南京大學人力資源處請求前往北京大學外調查檔。為此，南京大學文學院願意承擔人才引進工作程序不嚴謹的錯誤並向南京大學請求處分。

聲明說，經重新審核沈陽的師德師風，南京大學文學院認為，「他不符合」。而網路的議論已經嚴重影響南大文學院正常的教學科研秩序和學術聲譽，「沈陽已經不適合在南京大學文學院工作」。

與沈陽簽訂校外兼職教師聘任協議的上海師大今天也表示即日起終止與其協議。聲明中說，上海師範大學始終把「為人師表」作為第一要義，把「厚德」作為師生共同秉承的校訓，「無論對校內教師還是校外兼職人員，學校都堅持把師德師風作為聘任的首要條件，對於有悖師德者，堅決採取零容忍態度，以維護教師的職業道德和校園的文明環境」。

這件大陸學術圈的性侵害事件，是否會擴大引發各地爆料並追責，已引起各方關注。

北京大學上海
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

台灣詐團連環騙 陸女慘失3700萬

2018-04-06 00:18

重慶末代掏糞工 「最有味道」工作 一幹就42年

2018-04-07 16:24

浙大這門網紅課 要上先簽「生死狀」

2018-04-07 16:37

北京醫院要求捐精者「愛黨」 意識形態延伸到子宮？

2018-04-07 16:36

「中國唯一手語律師」唐帥 為聾人發聲

2018-04-07 16:33

研究蟑螂斷肢再生能力 陸教授養十萬隻小強

2018-04-07 14:44

前北大教授20年前涉性侵 南京大學聲明要他辭職

2018-04-07 13:42

研究煉丹對人腦影響 浙大選7人實驗

2018-04-07 12:56

無人駕駛清潔車 開進上海

2018-04-07 00:15

前北大教授 被控20年前性侵學生

2018-04-07 00:15

香江風情／港人愛吃 尤重午餐

2018-04-07 00:15

廣州婦人「麵包乳豬」祭祖 婆婆罵她：對先人不敬

2018-04-06 19:54

23駱駝昆明街頭淡定漫步 主人：牠們見過世面的

2018-04-06 19:53

下班回來她還在…大媽凌空站晾衣桿9小時

2018-04-06 19:53

20歲「美臀冠軍」 擁200萬粉絲還買下海景房

2018-04-06 19:52

伊利董座「被失聯」 扯出13年股權爭奪恩怨

2018-04-06 18:33

港首個成人展 猛男熱舞、年輕女客玩high

2018-04-06 16:21

清明掃墓引近百山火 丫髻山燒禿

2018-04-06 16:17

北京中年大叔賣房 拍片《尋找手藝》

2018-04-06 15:01

深夜悄悄上街掃地 全球首個無人駕駛清潔車隊上海誕生

2018-04-06 08:34

海南綠色變革30年 成績亮眼

2018-04-06 02:25

返鄉掃墓 深圳單日65萬人出入

2018-04-06 02:25

清明 山東踏青人潮

2018-04-06 02:25

甘肅考勒隧道維修

2018-04-06 02:25

新體驗 貴陽推高鐵+共享汽車

2018-04-06 02:25

鐵路清明高峰 發送1390萬人次

2018-04-06 02:25

成貴高鐵 明年底全線通車

2018-04-06 02:25

半月前就滿團 黑龍江人愛郵輪遊

2018-04-06 02:25

清明連假首日 上海塞爆

2018-04-06 02:25

清明時節「雪」紛紛

2018-04-06 02:25

時隔30年 北京下4月雪

2018-04-06 02:25

洪秀柱、郁慕明祭黃陵 劉結一也在場

2018-04-06 00:18

上海清潔工集體被扣薪 連日罷工官方調查

2018-04-05 20:40

涉慫恿台生殺市長 港16歲少年被捕

2018-04-05 20:35

香港理工大學6教師被裁 工會批校方無理

2018-04-05 20:34

「老天真任性」一天驟降20℃ 北京30年來首見4月雪

2018-04-05 20:32

華人首次登頂！富比世「全球最佳創投人」是沈南鵬

2018-04-05 20:30

影／婦人霸飛機機位 被香港正義作家罵跑

2018-04-05 20:27

影／才墜海獲救 苦命犬疑遭男狗主分屍

2018-04-05 20:26
看更多

熱門文章

陸商務部二度反擊：反制美國加稅清單不排除任何選項

2018-04-06 21:36

北斗系統的建立 導火線是「兩國論」導致的台海危機

2018-04-07 13:38

別了GPS 中國北斗5月起上線導航

2018-04-07 13:36

美擬加碼徵稅 中國：清單若公布將大力反擊

2018-04-06 22:08

專家：陸米波雷達可察匿蹤戰機 全球最先進

2018-04-07 11:58

前北大教授 被控20年前性侵學生

2018-04-07 00:15

美中貿易戰 陸學者籲台商速轉型

2018-04-07 00:34

陸客赴日人均採購逾6萬元 消費力是台灣客的一倍

2018-04-07 13:45

「秘密武器」還沒出鞘？外媒：中國稀土是反美利器

2018-04-07 16:40

博鰲明登場 海南將建自由貿易港？

2018-04-07 00:34

前北大教授涉性侵逼死學生 大陸官媒喊查

2018-04-07 12:27

香港中聯辦主任：反「一國兩制」就是犯罪

2018-04-07 09:02

首艘陸產航母 傳本月渤海試航

2018-04-07 00:15

奉陪到底誰怕誰 美中爭端撩動中國民族主義

2018-04-06 22:05

博鰲論壇10日開幕 年會規格規模超歷屆

2018-04-07 16:01

前北大教授20年前涉性侵 南京大學聲明要他辭職

2018-04-07 13:42

香江風情／港人愛吃 尤重午餐

2018-04-07 00:15

普亭會王毅：期待六月再訪陸

2018-04-07 00:15

研究蟑螂斷肢再生能力 陸教授養十萬隻小強

2018-04-07 14:44

無人駕駛清潔車 開進上海

2018-04-07 00:15

重慶末代掏糞工 「最有味道」工作 一幹就42年

2018-04-07 16:24

20年前性侵女學生 北大教授遭停職調查

2018-04-07 19:29

博鰲論壇日程公布 市場關切習近平、易綱發言

2018-04-07 11:45

研究煉丹對人腦影響 浙大選7人實驗

2018-04-07 12:56

財經觀點／陸鬆綁創新企業CDR 可能4影響

2018-04-07 00:20

機構改革 習近平、李克強扛重擔

2018-04-07 00:02

浙大這門網紅課 要上先簽「生死狀」

2018-04-07 16:37

去產能 陸鋼企將大規模重組

2018-04-07 00:02

博鰲8日登場 海南擬建自由貿易港？開放度高於香港

2018-04-07 16:23

杜特蒂將赴博鰲論壇演說 與習近平會談

2018-04-07 16:20

遭港特首點名批判 戴耀廷表失望並提5反問

2018-04-06 22:05

香港中聯辦：反國家制度是對港人犯罪

2018-04-07 08:41

陸防金融風險 擴大去槓桿

2018-04-07 00:02

北京醫院要求捐精者「愛黨」 意識形態延伸到子宮？

2018-04-07 16:36

華北限產 港水泥類股大漲

2018-04-07 00:02

人才招募夯 陸獵聘網赴港IPO

2018-04-07 00:02

陸股一周／陸股震 聚焦政策、產業新機

2018-04-07 13:46

中資券商港股去年豐收

2018-04-07 00:02

中國網路平台遭整改 擴增敏感詞與審核人員

2018-04-06 22:08

微貸網擬赴美IPO 籌4億美元

2018-04-07 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top