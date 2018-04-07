20年前性侵女學生 北大教授遭停職調查

2018-04-07 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



前北京大學中文系教授、現任南京大學文學院教授沈陽被控性侵案持續發酵，南京大學文學院今天聲明，建議沈陽辭去該校教授職務；上海師範大學也發布聲明指出，決定終止與沈陽簽訂校外兼職教師聘任協議。

沈陽近日被其北大學生在網路實名指控20年前曾性侵北大中文系九五級本科生高岩，還汙衊高岩患有精神病，致其自殺身亡。北大教師職業道德和紀律委員會六日發表公告指，學校高度重視事件，要求該委員會立即覆核情況，並依法依規開展工作。

南京大學文學院今天官方網站發布「關於北大校友網上發文的聲明」，指出沈陽目前處於等待核查和調查階段。在此階段，停止沈陽從事南大文學院的教書育人工作。

沈陽除了先後任教於北大和南大，還是中國教育部長江學者特聘教授，也曾在美國哈佛大學、香港中文大學、台灣中央研究院等知名學府和學術單位擔任研究學者或客座教授。

南大文學院聲明中指出，在當初調動過程中，北京大學相關部門和沈陽本人都沒有向南京大學文學院説明曾經因師德師風問題接受處分之事，而南京大學文學院基於沈陽具有「北京大學中文系副主任」、「北京大學特聘教授」等高端人才身份，也沒有向南京大學人力資源處請求前往北京大學外調查檔。為此，南京大學文學院願意承擔人才引進工作程序不嚴謹的錯誤並向南京大學請求處分。

聲明說，經重新審核沈陽的師德師風，南京大學文學院認為，「他不符合」。而網路的議論已經嚴重影響南大文學院正常的教學科研秩序和學術聲譽，「沈陽已經不適合在南京大學文學院工作」。

與沈陽簽訂校外兼職教師聘任協議的上海師大今天也表示即日起終止與其協議。聲明中說，上海師範大學始終把「為人師表」作為第一要義，把「厚德」作為師生共同秉承的校訓，「無論對校內教師還是校外兼職人員，學校都堅持把師德師風作為聘任的首要條件，對於有悖師德者，堅決採取零容忍態度，以維護教師的職業道德和校園的文明環境」。

這件大陸學術圈的性侵害事件，是否會擴大引發各地爆料並追責，已引起各方關注。