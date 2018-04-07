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重慶末代掏糞工 「最有味道」工作 一幹就42年

2018-04-07 16:24世界日報 中國新聞組／北京8日電

60歲的唐繼全是重慶市首批掏糞工人，他一生幹著「最有味道」的工作，也是重慶最後一...
60歲的唐繼全是重慶市首批掏糞工人，他一生幹著「最有味道」的工作，也是重慶最後一代清掏工。圖擷自重慶晚報網（3/29）
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60歲的唐繼全是重慶市首批掏糞工人，他一生幹著「最有味道」的工作，也是重慶最後一代清掏工，他從18歲幹到現在，一幹就是42年，從未後悔。今年6月，唐繼全就要退休了。

重慶晚報報導，重慶南岸區彈子石高峰寺公廁，上班的日子每天約3000人如廁，周末能達1萬人以上。只見唐繼全來到吸糞車車尾，麻利地把那50多公斤重、7米長的吸糞軟管扛在肩頭，走向井口。軟管一端連著裝糞水的吸糞車槽罐，另一端靠人力抱著送進窨井。

「只能插進約一個拳頭的深度，糞水才會聽話，任你往車上吸。」他表示。

唐繼全說，吸糞是清掏工作中的清，講究一看（打旋）二聽（咕咚聲）三推（軟管）的火候拿捏。熟練掌握後，活兒乾得快，運走的糞便自然也多。

報導說，老唐無疑是這個行道的佼佼者，同事說他是重慶城糞便清掏的一哥，沒有之一。

跟糞便打交道的歲月，老唐幹了件重慶城所有清掏工都沒幹過的事：2000年起，他先後自費印了3盒名片，

免費幫個人疏通廁所或掏糞，從2000年起，求助者除個人外還有單位，有企業宿舍、銀行金庫，甚至政府部門。

報導指出，老唐是18歲從事環衛工作的。「那時，南岸區有77座旱廁，最初掏糞的兩三天，說實話，確實噁心想吐。當工具無法完成清掏時，真要靠手去抓或刨，這樣就真的會吐了。」他說，最初的適應階段，曾四五頓沒吃下飯。」但他從沒對對家人講過，最終，得到了父母的理解和支持。

老唐的妻子說，丈夫很少跟她講工作上的事，也幾乎沒社會朋友，他的微信通訊錄裡，也僅有13人。老唐每天下班回家，第一件事就是脫下工作服，然後撒洗衣粉浸泡去臭味，最後再洗澡。

2016年8月底，老唐左手、左腿開始麻木，數天後延伸到左半身，經診治，病情跟太勞累有關。他住了27天院，這是他工作以來唯一一次病假。

還有2個多月，老唐就退休了。「2個多月後，我可能還會繼續印名片，盡力給求助的人解決廁所堵塞的煩惱。」這是他退休後的打算。

廁所微信北京
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