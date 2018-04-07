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「中國唯一手語律師」唐帥 為聾人發聲

2018-04-07 16:33世界日報 中國新聞組／北京8日電

一段由重慶市大渡口區委政法委發布的視頻讓唐帥出名了。圖擷自中國新聞網（4/4）
一段由重慶市大渡口區委政法委發布的視頻讓唐帥出名了。圖擷自中國新聞網（4/4）
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近日，一段由重慶市大渡口區委政法委發布的視頻讓唐帥出名了，他的微信幾乎在一夜之間爆掉。其實，80後的唐帥是一名律師，被媒體稱作是「中國唯一一個手語律師」，因為長期向聾人普法、幫助他們維權，他被評為「重慶好人」，但他的所有努力，都是為了不讓自己成為「唯一」。

中國青年報報導，唐帥的父母都是聾人，他從小生活在聾人群體中，因此學會手語。父親給他起的名有「元帥」之意，期望他出人頭地，跳出聾人圈子。

唐帥幹了六年手語翻譯後，轉行成了律師。原因很簡單，接觸了上千起聾人案件，他沒看見一個會手語的律師。那些通過法律援助請來的律師，許多只是「走走過場」，因為即便通過手語翻譯，他們仍然很難同嫌疑人交流。

報導說，在今年的重慶市人民代表大會上，作為大渡口區人大代表的唐帥，在議案中寫道：「法治社會的光芒照射著大地，但是聾啞人群體卻被法治光芒甩在了陰暗的背後。」

他建議成立一個獨立的手語翻譯協會，對涉及聾啞人的司法審訊錄像進行鑑定，不讓手語翻譯成為「事實上的裁決者」。但這份凝結了他多年調研經驗的議案，可惜反響不大。

唐帥了解的聾人群體，與一般人印象很不同。他曾為重慶市九龍坡區公安分局做過多年手語翻譯，接觸過大量聾人犯罪嫌疑人，他們往往生活在社會最底層，大部分不識字，有的甚至連手語都不會。抓到這樣的嫌疑人後，公安部門常常束手無策。

近兩年，唐帥逐漸將重心從為聾人代理案子轉移到普法上。連續五年，他擔任區殘聯的法律顧問，一年工資不及接一個普通案件的報酬。他每月給區裡178個聾啞人開講座，告訴他們最基礎的法律常識。

報導提到，為了擴大覆蓋面，他又鼓搗起App和微信公眾號，要求自己律所的所有律師都註冊，免費在上面給聾啞人提供法律諮詢。最近，他還辦了一個全新的普法手語節目《手把手吃糖》。在第一期節目中，唐帥用大灰狼和小白兔的漫畫介紹了什麼是「龐氏騙局」。

做這些普法工作，幾乎占了唐帥的所有業餘時間，支撐著他的動力只有一個—「假如真的就這麼一個手語律師，我不做，良心上過不去」。

他告訴自己，只要繼續向聾人普法，他們的法律需求就會日益浮現，最終得到社會的重視。這樣，至少以後不再是他「一個人唱獨角戲」。

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