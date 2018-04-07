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北京醫院要求捐精者「愛黨」 意識形態延伸到子宮？

2018-04-07 16:36世界日報 中國新聞組／北京7日電

北京大學第三醫院人類精子庫近日在網上招募捐精者，但第一項條件竟是「熱愛社會主義祖國，擁護共產黨的領導，忠誠黨的事業。」這則奇葩廣告引起網友嘲諷，「捐精也要『政治正確』」、「愛黨從精子開始」，外媒也紛紛報導此事。人類精子庫負責人則表示，對捐精者的政治要求「不是主要參考指標」。目前，網上廣告已被刪除。

香港媒體報導，北醫三院人類精子庫5日在官方微信公眾號刊廣告稱，向社會招募捐精志願者，年齡限20至45歲之間；據相關規定，將給予捐精者最高5500元人民幣(約870美元)補貼。

但該廣告要求捐精者的資格和首要條件，竟是「政治上具有良好的思想素質，熱愛社會主義祖國，擁護共產黨的領導，忠誠黨的事業，作風正派，品行端正，遵紀守法，無任何政治問題」；然後才是「無乙肝色弱等遺傳病、傳染病、無明顯脫髮、超重。至少一年在北京」等條件。

報導稱，該廣告一出就引起輿論譁然，有網友指捐精也要政治掛帥，轟廣告無科學根據，人的政治立場是後天形成，不可能從精子就有政治意識，「那是典型唯心主義廣告」。醫學博士、上海市第一人民醫院趙耀東醫生也稱，對捐精者提政治條件，超出醫學科學範疇，是不合適的。

法新社昨也以〈中國的精子銀行要求忠於共產黨〉為題報導事件，形容這是中共泛意識形態「正延伸到國人子宮」的怪異表現。

另據德國之聲引述法新社報導，該廣告內容在昨晚被刪除。之後，北京大學第三醫院人類精子庫的微信公眾號上一則「招聘捐精志願者」簡章沒有列出上述「政治」條件，相應位置上所寫的條件是「有愛心、有公益心」。

「奇葩廣告」事件在網上引發調侃熱潮。「紅色精子」、「愛黨要從精子開始」成為新晉網路流行語。

中國資深媒體人文濤在推特上發表評論，指近期網路上不斷爆出小學生的紅色洗腦教育，讓他本人一度認為「童心向黨」已是思想控制的頂峰，未料北醫三院刷新其三觀，未知將來辯識一個人的階級成分，除了調閱個人檔案，戶籍信息等以外，是否還要加入精子來源一項？

中國公共知識分子榮劍也發表評論，稱紅色接班人要從紅色精子開始抓起，看來是要具體落實紅色基因的最高指示。

捐精合格率2成 「獻身」 報酬5500元

「捐精也要愛國愛黨」新聞近日在網路發酵，但其實中國許多精子銀行正面臨精子荒，無捐精人。中國自2015年全面實施二孩政策後，想做供精試管嬰兒的家庭，要在各地生殖中心至少排隊一年。捐精者要經過層層審核，最後完成「獻身」者，才能換取5500元人民幣報酬。

據香港媒體引述中新網報導，北醫三院精子庫作為北京高智商人群最主要的精子收集點，每日可接待30、40名志願者，其中19%的人通過全部檢查完成捐精，全中國合格率約為15%至20%。合格志願者77%是30歲以下，大學生幾乎占一半。

志願者要先進行精液檢查，不合格者可獲50元車馬費補助，入選者進行兩次精液初篩，兩次都合格的話再補貼200元全套體檢，包括精液分析、染色體檢測、全套遺傳與傳染病篩查。完成全套捐精流程最高可獲5500元人民幣。

報導稱，二孩開放後，北醫三院查問生二孩的人增加20%、30%，絕大多數是35至45歲想生二孩的高齡人群，為了二孩來生殖中心的人明顯多。

捐精廣告北京大學
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