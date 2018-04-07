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浙大這門網紅課 要上先簽「生死狀」

2018-04-07 16:37世界日報 中國新聞組／杭州7日電

是什麼課程讓人上得又髒又累還要簽「生死狀」?浙江大學有一門「工程訓練」必修課，學生必須完成十多項工種訓練，從金屬鑄造到3D打印，用雙手將想像化為實物。因為太火爆，還提前推出暑期加強實習課程。

浙江新聞報導，「學數控機床，就找『三墩職業技術學院』（浙大紫金港校區戲稱）」。這是一句流傳在浙大工科學生之間的玩笑話，起源則來自一門叫做「工程訓練」的必修課。

浙大自動化專業的15級學生聶智林，聊起大一接觸這門課時，心裡有些忐忑。「第一節課正式上課前，老師為了強調安全問題，甚至拿來了『生死狀』讓大家簽名，課程過程中也一直反復地和大家強調要謹慎操作。」

然而幾節課下來，他發現這門課實在太有趣了。每節課都由老師或專業工人師傅，帶領同學學習廠裡的機器。另一位同學席鈺利用大型機床做了一個金屬板雕刻的皇馬隊隊徽禮物，還受到好評。

每年的金工實習作業中，都要求學生完成「一個榔頭」。這個20多年不變的「小榔頭」，被同學們親切地叫做「求是錘」。張林初老師說，通過製作榔頭，將車削加工、鉗工、銑削加工三個比較古老的工種串聯，一般得花費三周時間。

張林初介紹，浙大的「工程訓練」課程原稱為「金工實習」，上世紀50年代開設。最早的實習主要是車、銑、刨、磨、鉗、鑄、鍛、焊、熱處理等工種。隨著科技發展，工程訓練課程先後開設了數控車、數控銑、加工中心、特種加工、逆向工程、3D打印、雕銑、FMS、電路板製作、電射加工等新工種。

「我印象最深的就是第一節課做的砂型鑄造，就是要像玩橡皮泥一樣把專用的黏土做成中空的模具，然後把鐵水倒進土裡面。」能源與環境系統工程低溫專業大三的張飛宇回憶起了兩年前上的這堂課。「用傳統的手法、方式來做一個傳統的小錘子，或許是為了讓我們學高新技術的同時，也不要忘了過去那分質樸的匠心吧。」16級食品科學與工程專業的董盈盈說，她還一直保留著這把用起來得心應手的小錘子。

實習低溫
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