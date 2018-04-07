研究蟑螂斷肢再生能力 陸教授養十萬隻小強

2018-04-07 14:44 中央社 台北7日電



廣州華南師範大學昆蟲科學與技術研究所為研究瞭解蟑螂（俗稱「小強」）的斷肢再生能力，所內飼養大小不一、種類不同的各國蟑螂，數量足足有數十萬隻，還取名：烏冬麵、出浴美女等名字。

廣州日報報導，在昆蟲科技所內飼養各式蟑螂家族成員，主要有德國小蠊、美洲大蠊、杜比亞蟑螂等。昆蟲科技所教授李勝取下一個大盒子並翻開硬紙殼，裡面密密麻麻地爬滿杜比亞蟑螂。他還讚嘆說：「你看，長得多漂亮！真是漂亮。」

李勝教授團隊3月20日在自然（Nature）子刊物自然通訊（Nature Communications）發表研究成果，被作為同期研究亮點（Research Highlight）重點推出。

報導說，在這篇論文裡，李勝團隊解釋了有著超強適應和生存能力的蟑螂，為何會被稱為「小強」，並確認蟑螂的「斷肢再生」能力，認為這與生物的損傷機理具有共生性，若能透過合成等方式，未來可用於人類的創傷修復。

想研究蟑螂的再生能力，必須對小強動刀。研究團隊副教授都二霞是留美多年的碩士生導師，現場只見她隨手捉了幾隻「小強」放進乾冰裡，不耐寒的蟑螂很快就一動不動。

只見躺在小小「手術台」上的小強，被切去半個肚子後，肢體竟還相當活躍。從高倍顯微鏡下觀察，牠的雌性黏液腺簡直就像是「速食麵」。

為此，團隊們還把雄性副性腺戲稱為「烏冬麵」，剛羽化的美洲大蠊則比喻為「出浴美女」。當然，幫小強取個華麗性感名字，絕非基礎研究生活太無聊，目的是將枯燥無味的科學研究具象化以方便討論。

此外，小強們除要被支解研究，生前連私生活也要被記錄。研究所的昆蟲發育與遺傳調控實驗室，主要是用攝影機長時間拍攝記錄蟑螂從調情、交配，到產卵、生子的每個私密全過程，用以研究小強的一生變化。

報導說，為了綜合蟑螂群體的性情，研究團隊需要從外部引進比較野性的蟑螂，且小強還是研究不完全變態模式昆蟲的理想材料。

目前，李勝實驗室分別以衣魚、美洲大蠊、果蠅，作為不變態、不完全變態、完全變態的代表昆蟲，作為研究變態發育的演化規律。