中國網路平台遭整改 擴增敏感詞與審核人員

2018-04-06 22:08 中央社 上海6日電



中國官方近日約談「快手」及「今日頭條」網路平台。「快手」隨後擴招3000名審核人員，並強調共青團和共產黨員優先；「今日頭條」則增加敏感詞1700餘條，並大力弘揚正能量。

中國「快手」及「今日頭條」網站4日遭官方約談下令整改。中國官媒批評，這些網站讓大量未成年媽媽上傳與孩子的照片、影片，已嚴重影響少年、兒童，「起到相當惡劣的作用」。

澎湃新聞報導，「今日頭條」從5日起展開持續5天的清查。「今日頭條」通報，旗下火山小視頻、西瓜視頻等平台共計下架問題影音1萬318條、重置封禁問題帳號4864個，增加影音審核相關詞庫敏感詞1700餘條。

報導指出，火山小視頻還製作「祖國自然風光」的宣傳頁，依當下時宜推出「清明踏青，覽祖國大好河山」，並將平台上記錄家鄉、山河風光的影音蒐集整理集中呈現，大力弘揚正能量。

「快手」今天在一家招聘網站發布招聘訊息，為加強審核能力與內容上傳量的匹配，快手將在現有2000人的審核團隊基礎上，擴招3000名審核人員，將審核人員的規模擴充到5000人。

「快手」對招聘人員的基本要求是，大學及以上學歷，有「良好的政治覺悟與素養」優先；有「較強的政治敏感度與鑑別能力」優先；「共青團員和中共黨員」優先。還要有較強的心理承受能力，能適應較快的工作節奏與倒班工作。