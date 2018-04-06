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花東業者前進蘇州旅展 VR體驗與海龜同游

2018-04-06 18:32中央社 上海6日電

「2018蘇州國際旅遊展」5日至7日登場，來自台灣花東的業者也前往參展，爭取五一假期、端午節以及暑假市場的自由行陸客。現場還有VR眼鏡體驗，讓民眾感受與海龜同游樂趣。

2018蘇州國際旅遊展舉辦地點在蘇州國際博覽中心，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）表示，台灣主題館以「海灣旅遊年」為宣傳主軸設計，將碧海藍天的海洋之旅形象傳遞給華東地區消費者。

台旅會上海辦事處主任李嘉斌指出，2月6日的地震讓花蓮觀光受到影響，從這幾天清明連假可以看見花蓮觀光的元氣與熱度已經恢復，相關的安全疑慮也都一一消除。目前陸客赴台自由行幾乎不用排隊，1至2天就能發證。

李嘉斌表示，蘇州旅展透過最新的虛擬實境（VR）技術，讓民眾戴上VR眼鏡體驗在小琉球潛水與海龜同游。另外，展會為期半年的「2018台中世界花卉博覽會」將於11月開展，台旅會也鼓勵江蘇業者提前規劃相關旅遊產品。

台灣代表團團長、台旅會東部海岸風景區管理處處長洪東濤指出，2018年是「海灣旅遊年」，台灣四面環海加上澎湖、金門、馬祖等離島，等待大陸旅客前往探索。台旅會還推出綠島國際潛水攝影大賽，總獎金達新台幣90萬元。

旅展現場也不斷放送好康，中華航空公司結合台旅會上海辦事處官方微信公眾號「最台灣印象」，推出免費赴台機票抽獎活動，最大獎是中華航空贊助的上海浦東來回桃園機場的經濟艙機票2張。

李嘉斌指出，台灣展團的飯店和民宿業者也紛紛推出超級優惠的專案房價，只要到旅展現場或是透過各合作訂房平台，就有機會訂到近5折的頂級五星渡假型飯店和民宿。

此次參展的協會、公部門多來自花蓮，包括台旅會東部海岸風景區管理處、花東縱谷風景區管理處、花蓮縣觀光旅館公會、花蓮縣民宿協會、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店。此外，台灣自由行攻略網站「小驢幫」以及佳瑛旅行社也前來參展。

上海自由行旅展
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