23駱駝昆明街頭淡定漫步 主人：牠們見過世面的

2018-04-06 19:53 世界日報 中國新聞組／北京6日電



近日，在雲南昆明的街頭上，一隊在悠閒散步的駱駝，吸引了當地市民圍觀、合照。駱駝的主人胡明方表示，這些駱駝共23峰，從內蒙古運到雲南。「這是一隊見過世面的英雄駱駝」，牠們曾經跨過長江，走過萬里茶道。接下來，他打算在昆明籌建駱駝俱樂部，讓更多人了解駱駝。

北京青年報報導，主人胡明方說，這些駱駝原產自內蒙古二連浩特。去年12月25日，他花了3天時間，用3輛大貨車將23峰駱駝拉到昆明。「駝隊目前飼養在尚未建完的嵩明楊林職教園區，因第一次到高原地區，懶懶的，不愛動。所以每天都要讓人帶它們出去遛遛，上午8、9時走上區內道路，去待建區域活動，下午4、5時再回去。」

胡明方表示，只要不上高速公路，駱駝上路一般不會影響正常交通秩序，遇到車輛通常都會互相避讓，交警也會給予一定幫助。「一般的駱駝膽子比兔子還小，上了路適應不了人來車往的嘈雜，但我們這些駱駝表現得很淡定，因為它們是見過世面的駱駝。」

駱駝上路的視頻在網上引發關注，他表示，多數人認為駱駝不適合到長江以南的地區，也認為它們走不了柏油路，這是大家對駱駝不太了解所致。「其實，駝掌的神經特別發達，走在沙漠裡就是軟的，走上柏油路就是硬的，能自動調節。」

胡明方在2013年4月，曾花了200多萬從多位牧民手裡買來的120峰駱駝，從內蒙古二連浩特出發，一路經太原、荊州、洛陽、襄陽等地到達湖南安化，歷時一年多，最後僅剩70峰，胡明方為此付出了上千萬元。胡明方說，「身邊的朋友都覺得這件事挺有意義的，以前有茶馬古道，現在真正看過駝隊的人並不多，我希望能讓人們看到當時的駝隊是怎麼走的。」