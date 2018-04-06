伊利董座「被失聯」 扯出13年股權爭奪恩怨

2018-04-06 18:33 世界日報 中國新聞組╱北京6日電



中國乳業巨頭伊利集團近期陷入傳言漩渦。該公司董事長潘剛被傳「失聯」、「逃美避禍」甚至「被帶走協助調查」，引發震動。儘管該公司闢謠澄清，但卻牽扯出更勁爆的內幕，稱這是一起「有組織、有預謀、有策畫、分工明確的網絡謠言案」，指控其幕後黑手為該公司前高管，為十多年前的股權爭奪戰「復仇」而來的。

新京報報導，3月26日前後，一個「伊利股份董事長潘剛被帶走協助調查」的消息在網上瘋傳。伊利集團相關人士稱第一時間進行澄清並當即報案，內蒙古自治區、呼和浩特兩級政府成立專項工作小組進行立案調查。

伊利執行總裁張劍秋表示，截至4月4日，警方已先後控制了六名涉案嫌疑人，並在嫌疑人家中發現大量作案證據。

張劍秋直指，「這是一次有組織、有預謀、有策畫、分工明確的網絡謠言案。我們認為，有一隻幕後黑手花錢僱傭了一批網絡寫手，以網絡文章小說故事等形式對伊利及主要領導進行造謠誹謗，給企業經營發展和廣大股民及投資者造成了巨大損失。」

張續稱，個別企業也參與了謠言的傳播擴散，甚至專門安排人向媒體、投資者散佈謠言。

張劍秋透露，這已經不是第一次有人針對伊利、針對公司管理層造謠了。他聲稱「與伊利集團的一名前高管脫不了關係。」

張劍秋進一步爆料，該名前高管與伊利的糾葛始於十多年前。當年證監會發現的多起與「他」有關的重大違法犯罪案件，在實際最終審判的時候沒有全部依法提起公訴。而那些沒有公訴和審判的其他犯罪事實，給伊利留下了很多後遺症，造成了該高管十幾年不斷地對伊利進行糾纏。

張劍秋續指，當年證監會查到的其挪用巨額公款案，其中一起涉及人民幣6億多元。經過偵查，最後檢察院認定已經坐實的、當事人供認不諱的挪用公司資金為2.4億元。但是，他挪用2.4億巨額公款的犯罪事實並沒有公訴，即使是審判的挪用1650萬公款的案件，實際上只判了他6年，中間還減刑兩次。

對於伊利為何遲至今日才公開指控？張劍秋說：「老實人只能受欺負，我們已經忍了十幾年，不能再這樣忍下去了」。

張劍秋還對各級司法部門喊話稱，將當年案件全部調查案卷、所有涉案資金的流向依法向社會公開，對已經查實的那起挪用2.4億巨額公款依法進行公訴，對挪用1650萬巨額公款案件要依法進行重新量刑和審判。