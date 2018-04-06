時隔30年 北京下4月雪

2018-04-06 02:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



4月下雪，北京近30年來首次！4日午後，北京全市大部分地區飄起雪花。市氣象台15時45分發布暴雪藍色預警信號。專家表示，這並非北京最晚降雪，4月飄雪屬正常天氣現象，北京旱了一冬，這場降雪對於冬小麥生長很有利。

北京日報報導，4日午後，房山霞雲嶺、門頭溝百花山、房山蒲窪等地率先出現降雪，門頭溝清水鎮小龍門短時間內就變得銀裝素裹。

市氣象台15時45分發布暴雪藍色預警信號。暴雪藍色預警信號標準是12小時降雪量將達4毫米以上，或者已達4毫米且降雪可能持續，對交通及農業可能有影響。

據了解，在冷空氣作用下，0℃層高度迅速下降，北京除東部平谷一帶出現短時間降雨以外，大部地區以降雪為主。據市氣象台統計，4日13時至23時，全市平均降水量9.8毫米，城區平均9.9毫米，西北部12.0毫米，西南部10.3毫米，東北部9.3毫米，東南部7.3毫米，最大降水量為延慶區西大莊科16.8毫米。

氣象專家表示，此次降雪，是因為冷暖空氣勢力都太強。前兩天，北京已經熱得彷彿夏天，這是受一股勢力很強的暖空氣影響，造成北京的氣溫比常年偏高了6℃。溫度增高，空氣中的含水量比較大，一旦凝結就很容易形成降水。

這兩天又來了一股勢力很強的冷空氣，北京一下子又回到冬天。強冷空氣和強暖空氣交匯之下，就形成了這次充沛的降水。

氣象專家表示，統計數據顯示，這並不是北京最晚的降雪。據南郊觀象台最晚終雪日監測，史上最晚的北京地區終雪日為1959年4月21日。北京4月雪出現過12次，其中1964年和1988年都是在清明節當天出現的降雪。但從1988年以後，還未再出現4月飄雪。從近年來看，2016年終雪日為3月24日，4月降雪屬正常天氣現象。