半月前就滿團 黑龍江人愛郵輪遊

2018-04-06 02:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



5日是清明小長假首日，歌詩達郵輪「幸運號」自天津港啟航駛向日本，爆滿的艙位中有不少黑龍江遊客。綜合多家在線旅遊服務商及旅行社數據顯示，黑龍江出境郵輪遊訂單量較去年同期增幅明顯，是多數扶老攜幼家庭的熱門之選。

中新社報導，伴隨郵輪母港建設不斷加速，坐郵輪出海在近年來成為中國人出境旅遊新方式。中國旅遊在線服務商同程旅遊發布「2018清明假期居民出游出行趨勢報告」稱，清明期間出發的出境郵輪旅遊線路非常受歡迎，伴隨日本賞櫻旺季來臨，上海、天津、大連等郵輪港口發往日本的出境郵輪線路迎來春季出遊高峰。

中國南北氣候差異產生了客源市場對旅遊產品的不同需求，正如旅遊從業者常說「南方人愛雪，北方人愛海」，對於地處中國高緯高寒地區的黑龍江省來說，景觀迥異的東南亞地區、地緣相近的日本以及四季相反的澳大利亞等地，都是當地遊客熱中的旅遊目的地，乘郵輪更是他們偏愛的交通方式。

「黑龍江出境郵輪遊較去年同期有較大幅度增長，提前十天到半個月就已經滿團」。

凱撒旅遊黑龍江分公司總經理高瞻說：「停靠目的地有日本、新加坡、馬來西亞、泰國等，長線有歐洲、美洲」等地，可以根據消費者需求配置主題性遊覽，訂單中許多是全家出行。

高瞻分析稱：清明期間，黑龍江正在乍暖還寒的初春季節，郵輪的旅行體驗受氣溫影響較小，目的地與黑龍江景觀差異較大，刺激遊客出行欲望。此外，人們的旅遊理念已經發生改變，慢節奏、高品質、高性價比又免去舟車勞頓的郵輪遊深受家庭青睞，老人、孩子、新婚夫妻都能享受一段海上休閒時光。