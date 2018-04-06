親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

半月前就滿團 黑龍江人愛郵輪遊

2018-04-06 02:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

5日是清明小長假首日，歌詩達郵輪「幸運號」自天津港啟航駛向日本，爆滿的艙位中有不少黑龍江遊客。綜合多家在線旅遊服務商及旅行社數據顯示，黑龍江出境郵輪遊訂單量較去年同期增幅明顯，是多數扶老攜幼家庭的熱門之選。

中新社報導，伴隨郵輪母港建設不斷加速，坐郵輪出海在近年來成為中國人出境旅遊新方式。中國旅遊在線服務商同程旅遊發布「2018清明假期居民出游出行趨勢報告」稱，清明期間出發的出境郵輪旅遊線路非常受歡迎，伴隨日本賞櫻旺季來臨，上海、天津、大連等郵輪港口發往日本的出境郵輪線路迎來春季出遊高峰。

中國南北氣候差異產生了客源市場對旅遊產品的不同需求，正如旅遊從業者常說「南方人愛雪，北方人愛海」，對於地處中國高緯高寒地區的黑龍江省來說，景觀迥異的東南亞地區、地緣相近的日本以及四季相反的澳大利亞等地，都是當地遊客熱中的旅遊目的地，乘郵輪更是他們偏愛的交通方式。

「黑龍江出境郵輪遊較去年同期有較大幅度增長，提前十天到半個月就已經滿團」。

凱撒旅遊黑龍江分公司總經理高瞻說：「停靠目的地有日本、新加坡、馬來西亞、泰國等，長線有歐洲、美洲」等地，可以根據消費者需求配置主題性遊覽，訂單中許多是全家出行。

高瞻分析稱：清明期間，黑龍江正在乍暖還寒的初春季節，郵輪的旅行體驗受氣溫影響較小，目的地與黑龍江景觀差異較大，刺激遊客出行欲望。此外，人們的旅遊理念已經發生改變，慢節奏、高品質、高性價比又免去舟車勞頓的郵輪遊深受家庭青睞，老人、孩子、新婚夫妻都能享受一段海上休閒時光。

郵輪黑龍江馬來西亞
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

台灣詐團連環騙 陸女慘失3700萬

2018-04-06 00:18

洪秀柱、郁慕明祭黃陵 劉結一也在場

2018-04-06 00:18

海南綠色變革30年 成績亮眼

2018-04-06 02:25

返鄉掃墓 深圳單日65萬人出入

2018-04-06 02:25

清明 山東踏青人潮

2018-04-06 02:25

甘肅考勒隧道維修

2018-04-06 02:25

新體驗 貴陽推高鐵+共享汽車

2018-04-06 02:25

鐵路清明高峰 發送1390萬人次

2018-04-06 02:25

成貴高鐵 明年底全線通車

2018-04-06 02:25

清明連假首日 上海塞爆

2018-04-06 02:25

清明時節「雪」紛紛

2018-04-06 02:25

時隔30年 北京下4月雪

2018-04-06 02:25

上海清潔工集體被扣薪 連日罷工官方調查

2018-04-05 20:40

涉慫恿台生殺市長 港16歲少年被捕

2018-04-05 20:35

香港理工大學6教師被裁 工會批校方無理

2018-04-05 20:34

「老天真任性」一天驟降20℃ 北京30年來首見4月雪

2018-04-05 20:32

華人首次登頂！富比世「全球最佳創投人」是沈南鵬

2018-04-05 20:30

影／婦人霸飛機機位 被香港正義作家罵跑

2018-04-05 20:27

影／才墜海獲救 苦命犬疑遭男狗主分屍

2018-04-05 20:26

中國大陸限汙令延燒 環保稅開徵 台商迎戰「綠色風暴」

2018-04-05 20:24

大陸成都到貴陽高鐵下月鋪軌 預計明年底通車

2018-04-05 16:25

樂蒂親哥「憂鬱小生」雷震辭世 享壽84歲

2018-04-05 15:03

陸女遭台灣詐騙集團騙走3700萬 背後手法大公開

2018-04-05 14:45

陸計畫對美飛機加徵25%關稅 波音暢銷機型737將受影響

2018-04-05 14:16

《大般若波羅蜜多經》2.39億港元成交 破拍賣紀錄

2018-04-05 09:50

成都拐賣兒回家了！這個擁抱 他們等了24年

2018-04-05 07:59

中德建廈門公園 馬克思誕辰見客

2018-04-05 03:31

珠江枯水期調度 保澳門、珠海供水

2018-04-05 03:31

台港澳人通關 清明期間開啟全部查驗通道

2018-04-05 03:31

兩岸大學生新媒體營 開始報名

2018-04-05 03:31

中科院大學 重慶設學院

2018-04-05 03:31

清明祭黃帝 兩岸名家展書畫

2018-04-05 03:31

大陸34城投入軌道建設 規模空前

2018-04-05 03:31

士林夜市上海搶灘 四川小吃踢館

2018-04-05 03:31

香港高鐵試車出軌 元凶還在查

2018-04-05 00:18

西藏僧人稱宗教信仰自由受法律保護「出家不忘愛國」

2018-04-04 22:26

港珠澳大橋人工島防波堤疑似被散 管理局：錯覺

2018-04-04 17:07

709事件最後一人 王全璋妻徒步天津尋夫

2018-04-04 16:48

高鐵香港段測試首現問題 車輪偏離路軌

2018-04-04 16:44
看更多

熱門文章

守護過世愛妻 癡情大叔辭職到墓園當8年守墓人

2018-04-05 13:30

陸女遭台灣詐騙集團騙走3700萬 背後手法大公開

2018-04-05 14:45

清明好驚嚇！公墓沒人卻傳來哭聲…怎麼回事？

2018-04-05 20:21

成都拐賣兒回家了！這個擁抱 他們等了24年

2018-04-05 07:59

妙齡女輕忽感冒心臟驟停 忍痛截肢右腿為保命

2018-04-05 13:38

不甩解放軍 美國羅斯福號航母戰鬥群闖南海

2018-04-05 15:00

中俄有共識 王毅：徹底拔掉半島生戰生亂引信

2018-04-05 22:16

陸前首席談判代表：中美貿易談判川普選錯武器：關稅

2018-04-05 15:30

中美貿易戰 真正險棋在匯率

2018-04-05 15:00

浙大女神啦啦隊！ 不只功課好 顏值還超高

2018-04-05 20:12

陸駐美大使會見美國代理國務卿：要求美方停止301調查

2018-04-05 11:05

陸計畫對美飛機加徵25%關稅 波音暢銷機型737將受影響

2018-04-05 14:16

師生古來古去！理科生為掃墓 文言文假條暴紅

2018-04-05 20:16

「老天真任性」一天驟降20℃ 北京30年來首見4月雪

2018-04-05 20:32

華人首次登頂！富比世「全球最佳創投人」是沈南鵬

2018-04-05 20:30

奇葩老翁為了止癢 竟把充電線塞進尿道拔不出來

2018-04-05 15:10

陸防長到訪 俄媒：讓美清楚中俄關係密切

2018-04-05 10:57

解放軍南海大集結…迎習近平？恫嚇美國？

2018-04-05 14:59

《大般若波羅蜜多經》2.39億港元成交 破拍賣紀錄

2018-04-05 09:50

大陸成都到貴陽高鐵下月鋪軌 預計明年底通車

2018-04-05 16:25

樂蒂親哥「憂鬱小生」雷震辭世 享壽84歲

2018-04-05 15:03

上海清潔工集體被扣薪 連日罷工官方調查

2018-04-05 20:40

新華社：拿起貿易保護主義大棒 傷害的終將是美國自己

2018-04-05 12:57

香港理工大學6教師被裁 工會批校方無理

2018-04-05 20:34

涉慫恿台生殺市長 港16歲少年被捕

2018-04-05 20:35

709案最後一人王全璋失蹤千日 妻北京→天津徒步尋夫

2018-04-05 20:46

陸駐美大使崔天凱嗆美 「沒人能阻止中國統一」

2018-04-06 00:18

影／婦人霸飛機機位 被香港正義作家罵跑

2018-04-05 20:27

中國大陸限汙令延燒 環保稅開徵 台商迎戰「綠色風暴」

2018-04-05 20:24

大陸去年Q4行動支付市場 調查顯示支付寶54%市占率居首

2018-04-05 10:59

未成年媽媽曬娃 陸直播平台遭下令整改

2018-04-05 12:58

中央財經委員會 維持4政治局常委領軍

2018-04-05 21:33

還要暗號！廣州中學秘考招生如「諜對諜」

2018-04-05 20:13

影／才墜海獲救 苦命犬疑遭男狗主分屍

2018-04-05 20:26

去上帝地盤遛彎免簽！ 冥界護照信用卡 殯葬品飄潮味

2018-04-05 20:17

轟炸天安門也不行 境外遊戲遭中國查禁

2018-04-05 14:58

台灣詐團連環騙 陸女慘失3700萬

2018-04-06 00:18

全境擴散真實版？陸新型豬冠狀病毒源自蝙蝠

2018-04-05 20:43

洪秀柱、郁慕明祭黃陵 劉結一也在場

2018-04-06 00:18

人行防冒名開戶 嚴查身分證

2018-04-06 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top