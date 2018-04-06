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清明連假首日 上海塞爆

2018-04-06 02:25聯合報 中新社

大陸昨天清明假期第一天，上海迎來出行高峰，在上海繞城高速公路高東收費站，車輛堵成長龍。

中新社
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上海高速公路
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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