新體驗 貴陽推高鐵+共享汽車

2018-04-06 02:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



清明節期間，上汽集團——環球車享EVCARD共享汽車在貴陽北站推出的「高鐵+共享汽車」吸引不少市民體驗，佈置在貴陽北站的33個充電車位讓「共享汽車」時刻保持充足動力。

貴陽北站是中國西南新建的高鐵樞紐站之一，通往市內或周邊地區都有BRT、公交、出租車、地鐵等接駁。然而，還是有不少市民感受到：公交車耗時太長，出租車排隊又太久，地鐵不能直達。

如何解決好公共交通無法完全覆蓋的「最後一公里」，不僅是政府的難題，也是城市發展必須直面的現實問題。近年來，貴陽市運用大數據、雲計算、人工智能、新能源等技術，打造「智慧貴陽」，建設智慧化、共享型便捷交通接駁體系，提升市民出行體驗。

記者走訪瞭解，「共享汽車」客戶預定車輛、取車、還車、支付祗需在手機APP上自助操作，在APP上能够看到所有的網點，客戶只需將車還到離目的地最近的網點即可。

「投入車輛全部為純電動汽車，這符合貴州綠色發展理念」。環球車享貴陽汽車租賃有限公司副總經理蘆振亞說，服務網點將覆蓋小區、寫字樓、購物中心、交通樞紐、景區等地方。

「共享汽車」所用的車型是新能源車，註册時需要上傳使用者駕照和身份證照片，「共享汽車」的收費標準是按「公里+時間」收費，還車必須停到指定的還車網點。

「方便，收費也合適」。上海市民王晴在貴陽出差期間就體驗過兩次當地的「共享汽車」服務。“一天花費不到100元（人民幣），很划算。

也有貴陽市民認為還不太方便，因為要到指定的停車場取車、還車。不能够方便還車，另外，目前投放的「共享汽車」數量有限，供不應求也導致很多用戶想用車時無車可用。

雖然評價不一，但「共享汽車」正受到越來越多的關注。