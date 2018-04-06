海南綠色變革30年 成績亮眼

2018-04-06 02:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



3月，位於海南島西部的棋子灣已經入夏，20年來在這處海岸邊共被人種下338萬株計1.88萬畝木麻黃，將海南島上唯一的一處沙漠牢牢鎖住。

中新社報導，海南建省30年，也是綠色變革30年。從率先提出建設生態省，到決定實施「生態立省」戰略；從「建設全國生態文明示範區」成為國際旅遊島的六大戰略定位之一，到提出「綠色崛起」發展道路。30年來，保護生態已植根於政府和民間，成為每一名海南人的基本共識。

陳慶是海南霸王嶺國家級自然保護區的科研人員，34年間與海南長臂猿深情相伴。「整個區域都重視起來，村民主動在荒坡種植本地樹種，為長臂猿搭建活動通道」。陳慶說，如今霸王嶺上滿目皆綠，這種全球最瀕危靈長類動物的種群數量從上世紀80年代的9至10隻恢復到如今的4群27隻。

海南面對廣闊南海，是中國首個出台保護珊瑚條例的省份。海南熱帶海洋研究所所長陳宏已研究珊瑚礁30年，如今培育的16萬株珊瑚已播撒在環島周邊海域。

在三亞市環境監測站自動室主任梁定順的眼中，三亞這些年變化太大，但不變的是好空氣。這位工作28年的老環保人說，三亞空氣質量優良率一直保持高水平，「要吸引遊客，好環境是基礎」。

良好的生態環境是最公平的公共產品。「要想身體好，常來海南島」、「在世界奔走，為海南停留」……遊客說，好生態就是海南最好的廣告。