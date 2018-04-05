親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

南韓F-15K戰鬥機驚傳墜機 2飛行員生死不明

新竹大鎖砸頭隨機攻擊男落網 疑因離婚仇恨女性

大陸成都到貴陽高鐵下月鋪軌 預計明年底通車

2018-04-05 16:25聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

大陸四川省成都通往貴州省貴陽的成貴高鐵貴州段，預計將在今年5月前後展開鋪軌工作，今年底前完成鋪軌。2019年2月開展軌道調度、接觸網和資訊等靜態檢測；2019年9月開展動態檢測，明年12月底前全線通車。

貴陽晚報報導，成貴高鐵全長632.6公里，總投資額約人民幣780億元，其中四川省境內成都東站到樂山站的117公里路段，已於2014年12月20日提前通車。今年1月5日起，成貴高鐵四川段開始鋪軌。

本次建設的是樂山站貴陽東站段，於2013年12月25日開工建設，向東經四川省宜賓市、長寧縣、興文縣，雲南省威信縣、鎮雄縣，貴州省畢節市、大方縣、黔西縣，終至貴陽東站，正線全長515.02公里，其中四川省境內58.577公里，雲南省境內79.299公里，貴州省境內177.144公里，設計時速250公里，全線為整體無渣道床，按照大陸國鐵一級、雙線客運專線標準建設。

由於成貴高鐵穿行於黔、滇、川三省喀斯特地形地貌中，沿線重巒疊嶂、地形破碎、河谷深切，它穿越含煤地層、瓦斯地帶、可熔岩地段、地震斷裂帶和層岩接觸帶，施工難度極大，全線橋梁和隧道比例接近80%，其中新建橋樑360餘座、新建隧道183座，僅新建隧道就有240多公里，佔線路總長近一半。因此，成貴高鐵又被稱為「世界上第一條最具喀斯特山區特點的高速鐵路」，也是大陸實施新一輪西部大開發的標誌性工程之一。

預計成貴高鐵在2019年12月通車營運後，貴陽到成都的時間最快將壓縮至3小時以內，比目前經由渝貴鐵路、成渝高鐵運行縮短40分鐘以上，貴州省西北的畢節市將邁入高鐵時代。

成貴高鐵樂山至貴陽段進入鋪軌施工階段。新華社
成貴高鐵樂山至貴陽段進入鋪軌施工階段。新華社
分享

高鐵人民幣
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

陸女遭台灣詐騙集團騙走3700萬 背後手法大公開

2018-04-05 14:45

樂蒂親哥「憂鬱小生」雷震辭世 享壽84歲

2018-04-05 15:03

陸計畫對美飛機加徵25%關稅 波音暢銷機型737將受影響

2018-04-05 14:16

《大般若波羅蜜多經》2.39億港元成交 破拍賣紀錄

2018-04-05 09:50

成都拐賣兒回家了！這個擁抱 他們等了24年

2018-04-05 07:59

中德建廈門公園 馬克思誕辰見客

2018-04-05 03:31

珠江枯水期調度 保澳門、珠海供水

2018-04-05 03:31

台港澳人通關 清明期間開啟全部查驗通道

2018-04-05 03:31

兩岸大學生新媒體營 開始報名

2018-04-05 03:31

中科院大學 重慶設學院

2018-04-05 03:31

清明祭黃帝 兩岸名家展書畫

2018-04-05 03:31

大陸34城投入軌道建設 規模空前

2018-04-05 03:31

士林夜市上海搶灘 四川小吃踢館

2018-04-05 03:31

香港高鐵試車出軌 元凶還在查

2018-04-05 00:18

西藏僧人稱宗教信仰自由受法律保護「出家不忘愛國」

2018-04-04 22:26

港珠澳大橋人工島防波堤疑似被散 管理局：錯覺

2018-04-04 17:07

709事件最後一人 王全璋妻徒步天津尋夫

2018-04-04 16:48

高鐵香港段測試首現問題 車輪偏離路軌

2018-04-04 16:44

陸機場5月實施社會信用制 奧客搭機受限

2018-04-04 11:38

小心！微整形胡亂打 美容不成反送命

2018-04-04 02:44

陸政府官網整合 搭共享平台

2018-04-04 01:53

明佛經2.39億港元拍出 破紀錄

2018-04-04 01:53

布達拉宮 消防演練

2018-04-04 01:53

陸春季假期旅遊 北京最熱門

2018-04-04 01:53

無錫梅園 鬱金香盛開

2018-04-04 01:49

山東長島景區 斑海豹曬太陽

2018-04-04 01:49

兩岸青年短片大賽啟動 海選佳作

2018-04-04 01:06

西湖大學獲批成立 5年內拚上亞洲一流

2018-04-03 21:08

上海女大生練成金剛芭比 故意錢財露白誘賊練拳

2018-04-03 21:07

坐地鐵讀唐詩 「天台山號」杭州開通

2018-04-03 21:06

炒飯、鴨血定標準 食物也要「申遺」？

2018-04-03 21:05

吃一頓麻辣燙 江蘇夫妻竟變毒駕

2018-04-03 21:02

申請中國綠卡更方便 諾貝爾獎得主喜當「新上海人」

2018-04-03 20:55

影／香港元朗南生圍又失火 橫水渡船燒沉

2018-04-03 11:47

影／港20出租屋邨 打造壁畫村

2018-04-03 11:47

東莞台校成年禮 學生感恩告白

2018-04-03 02:52

外籍人才申請居留 滬簡化流程

2018-04-03 02:52

第一酒鎮 茅台鎮3年蛻變

2018-04-03 02:52

昆明至大理2.5小時 廣大鐵路全線鋪通

2018-04-03 02:52
看更多

熱門文章

中國駐美大使崔天凱：一定會統一台灣，不信走著瞧

2018-04-04 22:41

大陸官媒：美國貿易霸凌會造成「十種傷」

2018-04-04 16:51

大陸拋售美債報復？中方：安全性為首要考量

2018-04-04 17:22

挑大陸軍演時刻 美航母高調入南海

2018-04-05 00:18

守護過世愛妻 癡情大叔辭職到墓園當8年守墓人

2018-04-05 13:30

陸女遭台灣詐騙集團騙走3700萬 背後手法大公開

2018-04-05 14:45

妙齡女輕忽感冒心臟驟停 忍痛截肢右腿為保命

2018-04-05 13:38

南海集結40軍艦 陸專家：提升遼寧艦作戰力

2018-04-04 17:43

買BigBang假門票 59人首爾被丟包

2018-04-04 20:18

中美貿易摩擦 大陸商務部：奉陪到底

2018-04-04 17:13

中國將對美債出招？ 陸學者：可能性低

2018-04-04 22:21

大陸34城投入軌道建設 規模空前

2018-04-05 03:31

陸駐美大使會見美國代理國務卿：要求美方停止301調查

2018-04-05 11:05

不甩解放軍 美國羅斯福號航母戰鬥群闖南海

2018-04-05 15:00

大陸5月1日起 調降增值稅稅率

2018-04-04 20:43

陸防長到訪 俄媒：讓美清楚中俄關係密切

2018-04-05 10:57

藏2200裙底影片…前監誓員偷拍 辯有強迫症

2018-04-04 20:20

成都拐賣兒回家了！這個擁抱 他們等了24年

2018-04-05 07:59

限汙令發威／陸開徵環保稅 台商迎戰綠色風暴

2018-04-05 00:04

港珠澳大橋人工島防波堤疑似被散 管理局：錯覺

2018-04-04 17:07

陸前首席談判代表：中美貿易談判川普選錯武器：關稅

2018-04-05 15:30

《大般若波羅蜜多經》2.39億港元成交 破拍賣紀錄

2018-04-05 09:50

陸計畫對美飛機加徵25%關稅 波音暢銷機型737將受影響

2018-04-05 14:16

西藏僧人稱宗教信仰自由受法律保護「出家不忘愛國」

2018-04-04 22:26

公布第二波反制清單後 大陸啟動WTO對美爭端解決程序

2018-04-04 20:26

中美貿易戰 真正險棋在匯率

2018-04-05 15:00

港獨說引發各方攻擊 戴耀廷：不因批評自設紅線

2018-04-04 17:05

奇葩老翁為了止癢 竟把充電線塞進尿道拔不出來

2018-04-05 15:10

士林夜市上海搶灘 四川小吃踢館

2018-04-05 03:31

破紀錄 寧德時代光速登A股

2018-04-05 00:04

美團全資收購摩拜單車

2018-04-05 03:31

新華社：拿起貿易保護主義大棒 傷害的終將是美國自己

2018-04-05 12:57

解放軍南海大集結…迎習近平？恫嚇美國？

2018-04-05 14:59

樂蒂親哥「憂鬱小生」雷震辭世 享壽84歲

2018-04-05 15:03

限汙令發威／台資大廠砸重金 加速改造

2018-04-05 00:04

台港澳人通關 清明期間開啟全部查驗通道

2018-04-05 03:31

709事件最後一人 王全璋妻徒步天津尋夫

2018-04-04 16:48

疑遭餵「毒燒肉」 3天8犬暴斃

2018-04-04 20:15

中德建廈門公園 馬克思誕辰見客

2018-04-05 03:31

陸官媒警告：新能源車產能存在過剩風險

2018-04-04 16:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top