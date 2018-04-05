大陸成都到貴陽高鐵下月鋪軌 預計明年底通車

2018-04-05 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸四川省成都通往貴州省貴陽的成貴高鐵貴州段，預計將在今年5月前後展開鋪軌工作，今年底前完成鋪軌。2019年2月開展軌道調度、接觸網和資訊等靜態檢測；2019年9月開展動態檢測，明年12月底前全線通車。

貴陽晚報報導，成貴高鐵全長632.6公里，總投資額約人民幣780億元，其中四川省境內成都東站到樂山站的117公里路段，已於2014年12月20日提前通車。今年1月5日起，成貴高鐵四川段開始鋪軌。

本次建設的是樂山站貴陽東站段，於2013年12月25日開工建設，向東經四川省宜賓市、長寧縣、興文縣，雲南省威信縣、鎮雄縣，貴州省畢節市、大方縣、黔西縣，終至貴陽東站，正線全長515.02公里，其中四川省境內58.577公里，雲南省境內79.299公里，貴州省境內177.144公里，設計時速250公里，全線為整體無渣道床，按照大陸國鐵一級、雙線客運專線標準建設。

由於成貴高鐵穿行於黔、滇、川三省喀斯特地形地貌中，沿線重巒疊嶂、地形破碎、河谷深切，它穿越含煤地層、瓦斯地帶、可熔岩地段、地震斷裂帶和層岩接觸帶，施工難度極大，全線橋梁和隧道比例接近80%，其中新建橋樑360餘座、新建隧道183座，僅新建隧道就有240多公里，佔線路總長近一半。因此，成貴高鐵又被稱為「世界上第一條最具喀斯特山區特點的高速鐵路」，也是大陸實施新一輪西部大開發的標誌性工程之一。