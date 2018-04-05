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上海清潔工集體被扣薪 連日罷工官方調查

2018-04-05 20:40中央社 上海5日電

上海長寧區清潔工遭到公司扣薪，日前集體罷工抗議後，官方已介入調查。圖／ingim...
上海長寧區清潔工遭到公司扣薪，日前集體罷工抗議後，官方已介入調查。圖／ingimage
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上海長寧區環衛工人（清潔工）遭到公司扣薪，日前集體罷工抗議後，官方已介入調查。一名抗議工人表示，不但薪水被扣了一成多，連過年、節日獎金也沒給，已危及工人生存根基。

中國大陸上海市長寧區的環境衛生打掃依區域分別由3家公司承包，其中上海高潔環境衛生服務有限公司的工人於3月26日午飯後集體到長寧區政府抗議，要爭取被剋扣的人民幣560元（新台幣約2636元）工資。

一名高潔公司的環衛工人向中央社表示，工人每月薪水加上餐費、住宿費補助等原本為4030元（新台幣約1萬8969元）。每人需負責200至300公尺的街道打掃，工作分兩班制，上午班為清晨5時到下午1時，下午班為下午1時到晚間9時。

高潔公司日前卻稱，工人並非天天上工，而是做六天休一天，休假日不該給餐費、住宿費；此外，還調整上班時間，導致工人無法領取加班補貼，加總下來發出通知要扣薪560元，工人們於是上街「討說法」。

據了解，除高潔公司外，包括東聯環境衛生服務有限公司及西聯環境衛生服務有限公司也以相同理由剋扣工人560元，意即這是長寧區環境衛生公司的聯合行為。更有工人表示，西聯公司早在3個月前就開始扣薪。

高潔公司環衛工人說，這次主要上街的是高潔公司工人，扣薪560元只是導火線，背後是工人對高壓管理的不滿。他表示，只要被發現未準時到點，或是垃圾箱上有灰塵，罰款的「起步價」就是200元。

這名環衛工人還指出，公司要求環衛工人都要回到班房吃飯，餓了也不准在馬路上偷吃餅乾、零食維持體力；工人上洗手間，10分鐘內沒回來都要扣200元。

他表示，不僅如此，以往過年都會發500元至1000元的獎金，3月8日婦女節女性工人也有50元至100元的獎金，今年統統取消。但區政府都有撥獎金到公司，工人懷疑是領導階層中飽私囊。

連日罷工抗議引發長寧區官方介入調查，上海市長寧區綠化和市容管理局2日對外宣示將「依法維護環衛工人合法權益」，工人們也陸續上工。

一名老家在河南的環衛工人表示，他住在上海市郊，每天清晨3時許就起床，騎電動機車趕在清晨5時前到市區上工，工作到下午1時才能回家。由於薪水不多，很多人身兼數職，這點卑微的請求盼能實現。

上海薪水罷工
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