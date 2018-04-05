全境擴散真實版？陸新型豬冠狀病毒源自蝙蝠

2018-04-05 20:43 中央社 台北5日電



電影「全境擴散」敘述中國境內蝙蝠病毒感染豬隻，變種感染人類爆發全球疫情。中國學者今天在國際學術期刊發表研究成果，發現2年前造成廣東2萬多頭豬隻死亡的病毒，正是蝙蝠病毒變種。

值得注意的是，研究發現，2016年爆發豬隻疫情的地區廣東省清遠市，距離2002年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的佛山僅100多公里，且兩種病毒有諸多相似之處，源頭都是同種蝙蝠。但2016年的疫情，直到研究成果今天凌晨發表後才曝光。

綜合新華社、澎湃新聞報導，2016年底，廣東多個養豬場的幼豬出現嚴重急性腹瀉（下痢）大量死亡。中國科學院武漢病毒研究所的國際研究團隊發現，豬隻死亡的罪魁禍首是一種冠狀病毒，並將其命名為豬急性腹瀉綜合症冠狀病毒，簡稱SADS冠狀病毒。

據報導，這項研究成果於北京時間今天凌晨在國際期刊英國「自然」（Nature）網站發表。

研究顯示，這種病毒與一些從廣東菊頭蝠樣本所分離病毒的基因組序列一致性高達98%。這也就意味著，SADS冠狀病毒源自蝙蝠相關病毒的跨種傳播。

研究還發現，SADS冠狀病毒和SARS病毒都出現在廣東，都由新發現的冠狀病毒引起，源頭都是菊頭蝠。

報告共同通訊作者、武漢病毒研究所研究員石正麗受訪時表示，蝙蝠種類豐富、群體生活、擁有獨特的免疫系統，這讓它們更容易成為新興病毒的重要儲存宿主。但目前還沒有發現SADS冠狀病毒感染人的證據。

研究團隊則透過說明表示，針對蝙蝠持續開展冠狀病毒監測，提前發現並鑑定對人畜健康構成潛在威脅的蝙蝠冠狀病毒，對防控新發傳染病、保障畜牧業生產安全具有重要意義。