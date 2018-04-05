樂蒂親哥「憂鬱小生」雷震辭世 享壽84歲

2018-04-05 15:03 世界日報 記者 世界日報 記者 童一寧 ／綜合報導



50年代「憂鬱小生」雷震辭世 享壽84歲 網路截圖 分享 facebook

50、60年代以「憂鬱小生」形象走紅影壇的香港老牌男星雷震，3日凌晨辭世，享壽84歲。

雷震原名奚重儉，1933年出生於上海，父親是上海建築業老字號「奚福記營造廠」第三代傳人奚兆年，1937年在上海南京路大三元酒家門前被日軍空投的炸彈炸中身亡。雷震在家中排行老三，另一位叱吒影壇的超級紅星樂蒂（原名奚重儀）排行老六，是雷震的親生么妹。奚兆年過世後一星期，樂蒂才出生。

1949年雷震一家南渡香港，1956年以處女作《青山翠谷》正式踏入影壇。雷震由於相貌清秀有書卷氣，而且身形偏瘦，因此被稱作「憂鬱小生」，不過雷震早年作品多為電懋出品的都會中產喜劇，如《空中小姐》、《四千金》等，儘管氣質憂鬱，但在喜感拿捏上卻極有心得。此外雷震在古裝片也有極佳表現，如《西太后與珍妃》中扮演光緒就相當傳神。

1971年雷震退出幕前，轉向幕後工作，90年代退休後，定居香港與女兒同住。晚年的雷震身形較為穩重，也脫去年輕時的青澀憂鬱氣質。他曾於1996年《古惑仔2猛龍過江》中客串台灣三聯幫幫主，2000年再於《花樣年華》中客串蘇麗珍（張曼玉飾）的老闆何先生。

甄珍 遺憾沒見他最後一面

雷震從50年代起拍電影，合作女星包括林黛、尤敏、林翠等，有「憂鬱小生」封號。與他早年有交情的甄珍聞噩耗，表示去年曾數次要請他吃飯，都因他身體不適約不成，遺憾沒見到最後一面。

蘋果日報報導，雷震於1967年與妹妹樂蒂合組金鷹影業，二哥奚重勤成為副導演，可惜金鷹於兩年後結業，僅出品七套武俠片，之後他在70年代淡出幕前，與朋友合股天工沖印公司，天工為香港電影菲林沖印公司之一，專心打理21年，之後雷震仍居於香港，偶爾客串拍電影。

另據明報報導，雷震1971年戀上當時武打女星茅瑛。1973年9月，兩人秘密訂婚，翌年1月低調簽字結婚。1976年，茅瑛為雷震生下女兒。但雷震與茅瑛自1978年開始傳婚變。當時有指兩人因年齡差距（雷震大茅瑛20年）、性格不合（雷震好靜，茅瑛好動）、生活習慣不協調，茅瑛亦因拍戲常留台灣，甚少回港，令夫妻關係疏離。據報導，雖然兩人曾努力挽救婚姻，但最終於1980年離婚，女兒交由雷震撫養。雷震此後未再娶，與女兒相依為命。