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轟炸天安門也不行 境外遊戲遭中國查禁

2018-04-05 14:58中央社 北京5日電

一款名為「使命召喚9」的網路遊戲，由於將「轟炸天安門」的場景設定為晉級關卡之一，被中國官方查禁。然而，江西省仍有網咖逃避監管，讓青少年上線「轟炸天安門」。

綜合中國江西網、澎湃新聞報導，除「使命召喚9」（Call Of Duty: Black Ops II；台譯：決勝時刻：黑色行動II）出現「轟炸天安門」場景外，一款名為「紅色警戒之共和國之輝」的遊戲，由於將對戰雙方都設定為中共解放軍」，也已被官方查禁，理由都是「暗含敵視中國的內容」。

根據報導，江西省文化廳3月中下旬前往吉安、贛州、鷹潭等地級市境內的網吧（網咖），進行大規模清查，發現不少網咖業者違規逃避官方監管，讓前往消費的青少年登入被查禁的遊戲。

報導指出，稽查人員3月20日在吉水縣的一處網咖內，當場發現一名青少年已經登入「使命召喚9」，正戴著耳機忘我地激戰，渾然不知稽查人員已經在他的身後。

一名稽查人員說，「使命召喚9」是模擬第2次世界大戰場面的遊戲，其中有一個晉級關卡是「轟炸天安門」，而這款來自海外的遊戲，已被中國文化部「明令禁止」。

這名執法人員還說，除了「使命召喚9」把天安門設定為戰場外，「紅色警戒之共和國之輝」可將對戰雙方都設為解放軍，「讓解放軍和解放軍成作戰對手」，這類遊戲「暗含敵視我們國家的內容，必須絕對禁止」。

天安門解放軍網路遊戲
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