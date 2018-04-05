親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

跨越海峽橫行全球 台灣詐團怎麼騙大陸人

石虎保育燒熱情？公務員「細火慢燉」建立信任

成都拐賣兒回家了！這個擁抱 他們等了24年

2018-04-05 07:59世界日報 中國新聞組整理

她3歲被拐賣，24年後全家骨肉重逢…在眾多拐賣兒故事中，這一家人算幸運的。有多少家庭數十年奔波，卻只能在暗夜哭泣？

王明清前一天早上4點多才睡著，7點就醒了。放在平常，他早就睏了，但這天一點都不覺得。現在，他是一個要和女兒團聚的父親了。

為了這一天，他已經等了24年。自從3年前他成為一名滴滴司機，他的「瘋狂尋女」貼到車上，給乘客講述。3年來，1000天，他開網約車接了1萬多單，講述自己尋女的次數已經不能數清。去年，滴滴公益介入，隨後全中國媒體跟進，然後中國模擬畫像頂級專家、山東省公安廳刑事偵查局物證鑑定中心高級工程師林宇輝出手……。

最後，奇蹟出現了。

這天，下午2點10分，成都雙流機場，一架從長春飛來的班機抵達，27歲的康英身穿白色衣服，牽著8歲的女兒，丈夫抱著才18個月大的兒子緊隨其後。

早早等待在此的民警對康英說，歡迎回家。康英幾乎說不出話，只能用手臂掩面，未語淚先流。「全世界都說我沒有媽，我有！」半晌，她帶著哭腔說出了這句話。

回家 她終於有媽了

另一邊，王明清一家四口在位於成都龍泉的家中等待著女兒的回家。等見到女兒，王明清想給她第一個擁抱。「如果她小的話，我肯定會把她放到我肩膀上，像我女兒以前在我身邊一樣。」王明清還記得，女兒鳳娃子小時候很乖，在他肩膀上的時候，妻子逗女兒，你去拉你爸爸的耳朵！鳳娃子從來都說，不，我爸爸的耳朵要痛。

鳳娃子就要到家了。小區裡的氣氛也與往日不同，聽說過王明清尋女經歷的人，和許多媒體紛紛來到現場見證。「祝賀被拐寶貝順利回家」的條幅被高高掛起，王明清夫婦和鳳娃子的弟弟妹妹也每人準備了一張橫幅，上面分別寫著「姐姐，我好想你」「姐姐，我愛你」「孩子，歡迎你回家」。

下車了，攢動的人潮一下子湧上去，誰都想看一看這個24年沒找到家的女兒。從小區到進屋的短短幾步路，康英一家人走了近半個小時。

屋裡，四川公安民警正在向王明清夫婦宣布DNA鑑定結果，民警宣布，王明清夫婦為康英父母的生物學可能性大於99.99%，聽到這個消息，王明清舉起右手，向民警久久敬禮。

圖／新華社
圖／新華社
分享

尋女 轉行開滴滴車

他盼這一天已經盼了24年。自從1994年1月8日，3歲多的女兒在成都九眼橋邊不慎丟失，他和妻子就開始了瘋狂尋找。

頭幾個月裡，夫婦倆日日夜夜都在一條街一條街、一條路一條路地找，凌晨1點多才肯回家。火車站、汽車站、福利院都留下他們尋女的足跡。吃不下飯，夫婦倆一個月才吃5斤米。在報紙登尋人啟事，還到派出所報了案，仍然毫無進展。

2015年6月初，47歲的王明清成為一名滴滴網約車司機。王明清覺得，這份工作可以讓他接觸到五湖四海的乘客，也許離找到女兒就更近一點。當了專車司機，3年來，王明清接了1萬多單，在成都的大街小巷輾轉。遇到健談的乘客，他就會說起找女兒的事，希望人們幫他把尋女的消息擴散出去。

2017年2月，王明清所在的滴滴平台將他的故事報導了出來，越來越多的媒體和愛心人士關注到他。

為幫他尋女，滴滴公益調集20個城市「敢扶公益車隊」參與到尋人行動中，製作約5萬張尋人卡和車貼，通過滴滴城市團隊聯合車主俱樂部，發放給滴滴司機及熱心的社會車輛司機。

去年3月，中國模擬畫像頂級專家、山東省公安廳刑事偵查局物證鑑定中心高級工程師林宇輝的女兒注意到王明清的故事，她請求父親幫幫另一位父親。

重逢 狂哭數十分鐘

林宇輝向王明清要來他們夫婦和子女的照片，還要了其旁系親屬堂兄弟的照片。加上對他們對鳳娃子小時候相貌的描述，以及搞清楚她與父親還是母親較為相像等問題後，為鳳娃子畫了兩張像。

正是這兩張畫像，被遠在吉林的27歲女孩康英看到，讓王明清24年的希望等來了結局。

4月2日，王明清曾說，給女兒一家準備的第一頓飯是湯圓，「團團圓圓嘛」。等真的見到女兒一家，兩家人哭成一團，數十分鐘不能平息。

這天的王家很是熱鬧，親朋好友、各路熱心人士擠在小小的客廳裡。闊別24年的女兒和父親坐在沙發上，王明清拉著女兒的手，哽咽著對一旁的人群說，「我的女兒找回了」，回來了，回來了，一連說了三遍。

王明清的妻子坐在康英的右手邊，她有些不知道該如何稱呼女兒，「要不就叫康英吧！」王明清則堅持，還是要叫鳳娃子。僵局是由坐在中間的康英自己化解的，她說：「我是爸媽的王鳳，養父母的康英。」

從家裡失散的時候，康英還是個3歲多的小丫頭。如今，她已是兩個孩子的母親了。1歲半的兒子眼睛圓滾滾的，坐在康英的腿上好奇地向四處張望。王明清的兒子、康英的弟弟給他拿來了香蕉和橘子，康英低下頭對兒子說：「這是你舅舅，親舅舅，你有舅舅了。」

8歲的大女兒留著娃娃頭，頭上戴著一隻白色蝴蝶結髮卡，正拿著一束花把玩。趁王明清不注意，她調皮地把花放到了王明清的頭上。

「哎唷！」外公王明清和外孫女一起笑了起來。

拐賣兒，知多少？

兒童拐賣除造成家庭破碎，被拐兒童因為沒辦法報戶口，無法享受社會福利，成了社會問題。拐賣兒童問題引發民眾對中國限制生育政策的反思，擔心「雜音」四起，官方鮮少指出實際被拐兒童人數，每年官方統計的拐賣案也僅有幾百起。

中國「寶貝回家」網站指出，被拐賣兒童可能會流落街頭乞討，財新網2015年曾報導，據中國民政部估計，流浪乞討兒童數量在100萬150萬左右。在一些鄉村地區，買賣兒童形成完整的地下黑色利益鏈。

公安機場虐童
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

大陸34城投入軌道建設 規模空前

2018-04-05 03:31

士林夜市上海搶灘 四川小吃踢館

2018-04-05 03:31

中德建廈門公園 馬克思誕辰見客

2018-04-05 03:31

珠江枯水期調度 保澳門、珠海供水

2018-04-05 03:31

台港澳人通關 清明期間開啟全部查驗通道

2018-04-05 03:31

兩岸大學生新媒體營 開始報名

2018-04-05 03:31

中科院大學 重慶設學院

2018-04-05 03:31

清明祭黃帝 兩岸名家展書畫

2018-04-05 03:31

香港高鐵試車出軌 元凶還在查

2018-04-05 00:18

西藏僧人稱宗教信仰自由受法律保護「出家不忘愛國」

2018-04-04 22:26

港珠澳大橋人工島防波堤疑似被散 管理局：錯覺

2018-04-04 17:07

709事件最後一人 王全璋妻徒步天津尋夫

2018-04-04 16:48

高鐵香港段測試首現問題 車輪偏離路軌

2018-04-04 16:44

陸機場5月實施社會信用制 奧客搭機受限

2018-04-04 11:38

小心！微整形胡亂打 美容不成反送命

2018-04-04 02:44

陸政府官網整合 搭共享平台

2018-04-04 01:53

明佛經2.39億港元拍出 破紀錄

2018-04-04 01:53

布達拉宮 消防演練

2018-04-04 01:53

陸春季假期旅遊 北京最熱門

2018-04-04 01:53

無錫梅園 鬱金香盛開

2018-04-04 01:49

山東長島景區 斑海豹曬太陽

2018-04-04 01:49

兩岸青年短片大賽啟動 海選佳作

2018-04-04 01:06

西湖大學獲批成立 5年內拚上亞洲一流

2018-04-03 21:08

上海女大生練成金剛芭比 故意錢財露白誘賊練拳

2018-04-03 21:07

坐地鐵讀唐詩 「天台山號」杭州開通

2018-04-03 21:06

炒飯、鴨血定標準 食物也要「申遺」？

2018-04-03 21:05

吃一頓麻辣燙 江蘇夫妻竟變毒駕

2018-04-03 21:02

申請中國綠卡更方便 諾貝爾獎得主喜當「新上海人」

2018-04-03 20:55

影／香港元朗南生圍又失火 橫水渡船燒沉

2018-04-03 11:47

影／港20出租屋邨 打造壁畫村

2018-04-03 11:47

東莞台校成年禮 學生感恩告白

2018-04-03 02:52

外籍人才申請居留 滬簡化流程

2018-04-03 02:52

第一酒鎮 茅台鎮3年蛻變

2018-04-03 02:52

昆明至大理2.5小時 廣大鐵路全線鋪通

2018-04-03 02:52

北京延長機動車限行政策

2018-04-03 02:52

第3條航線 重慶直飛胡志明

2018-04-03 02:52

天津盤山景區 雲海伴山花

2018-04-03 02:52

杭黃高鐵電氣化施工加快

2018-04-03 02:52

國民黨前主席柱柱姐祭黃帝陵

2018-04-03 00:49
看更多

熱門文章

陸對美反制關稅：大豆、汽車等106項商品加徵25%

2018-04-04 15:52

若大陸武統 徐斯儉：七成年輕人願為台灣而戰

2018-04-04 12:22

中國駐美大使崔天凱：一定會統一台灣，不信走著瞧

2018-04-04 22:41

【即時短評】台詐欺犯橫行 最怕被遣返大陸

2018-04-04 12:28

大陸官媒：美國貿易霸凌會造成「十種傷」

2018-04-04 16:51

大陸拋售美債報復？中方：安全性為首要考量

2018-04-04 17:22

教授逼喊爸、還要他按摩…碩士生跳樓亡

2018-04-04 13:46

挑大陸軍演時刻 美航母高調入南海

2018-04-05 00:18

陸再押走78台嫌 陸委會：單方作為未能有效打擊詐騙

2018-04-04 11:24

清單來了！陸反制美106項商品加徵25%關稅

2018-04-04 16:15

南海集結40軍艦 陸專家：提升遼寧艦作戰力

2018-04-04 17:43

買BigBang假門票 59人首爾被丟包

2018-04-04 20:18

中美貿易摩擦 大陸商務部：奉陪到底

2018-04-04 17:13

聖經在大陸遭禁？ 淘寶、京東、當當網都買不到

2018-04-04 12:05

中國將對美債出招？ 陸學者：可能性低

2018-04-04 22:21

中共外交部：妄圖透過施壓恫嚇使大陸屈服 從未成功過

2018-04-04 16:37

托福作弊！中國留學生找「槍手」 裁定立即遣返

2018-04-04 15:04

郭台銘：透過智慧工業 讓中小企業不再做仿冒品

2018-04-04 15:14

大陸34城投入軌道建設 規模空前

2018-04-05 03:31

78台詐欺犯押至天津 詐騙人民幣上億元

2018-04-04 15:08

大陸5月1日起 調降增值稅稅率

2018-04-04 20:43

陸機場5月實施社會信用制 奧客搭機受限

2018-04-04 11:38

西藏僧人稱宗教信仰自由受法律保護「出家不忘愛國」

2018-04-04 22:26

港珠澳大橋人工島防波堤疑似被散 管理局：錯覺

2018-04-04 17:07

公布第二波反制清單後 大陸啟動WTO對美爭端解決程序

2018-04-04 20:26

「開庭」寫成「開房」傳票搞烏龍 法官道歉

2018-04-04 13:42

高鐵香港段測試首現問題 車輪偏離路軌

2018-04-04 16:44

港獨說引發各方攻擊 戴耀廷：不因批評自設紅線

2018-04-04 17:05

藏2200裙底影片…前監誓員偷拍 辯有強迫症

2018-04-04 20:20

709事件最後一人 王全璋妻徒步天津尋夫

2018-04-04 16:48

美祭301制裁清單 陸股小跌作收

2018-04-04 16:18

限汙令發威／陸開徵環保稅 台商迎戰綠色風暴

2018-04-05 00:04

士林夜市上海搶灘 四川小吃踢館

2018-04-05 03:31

破紀錄 寧德時代光速登A股

2018-04-05 00:04

銀保監會：將整治影子銀行和交叉金融

2018-04-04 20:27

陸官媒警告：新能源車產能存在過剩風險

2018-04-04 16:57

成都拐賣兒回家了！這個擁抱 他們等了24年

2018-04-05 07:59

台港澳人通關 清明期間開啟全部查驗通道

2018-04-05 03:31

港大戴耀廷倡港獨 灣區統促會譴責

2018-04-04 17:04

限汙令發威／台資大廠砸重金 加速改造

2018-04-05 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top