成都拐賣兒回家了！這個擁抱 他們等了24年

2018-04-05 07:59 世界日報 中國新聞組整理



她3歲被拐賣，24年後全家骨肉重逢…在眾多拐賣兒故事中，這一家人算幸運的。有多少家庭數十年奔波，卻只能在暗夜哭泣？

王明清前一天早上4點多才睡著，7點就醒了。放在平常，他早就睏了，但這天一點都不覺得。現在，他是一個要和女兒團聚的父親了。

為了這一天，他已經等了24年。自從3年前他成為一名滴滴司機，他的「瘋狂尋女」貼到車上，給乘客講述。3年來，1000天，他開網約車接了1萬多單，講述自己尋女的次數已經不能數清。去年，滴滴公益介入，隨後全中國媒體跟進，然後中國模擬畫像頂級專家、山東省公安廳刑事偵查局物證鑑定中心高級工程師林宇輝出手……。

最後，奇蹟出現了。

這天，下午2點10分，成都雙流機場，一架從長春飛來的班機抵達，27歲的康英身穿白色衣服，牽著8歲的女兒，丈夫抱著才18個月大的兒子緊隨其後。

早早等待在此的民警對康英說，歡迎回家。康英幾乎說不出話，只能用手臂掩面，未語淚先流。「全世界都說我沒有媽，我有！」半晌，她帶著哭腔說出了這句話。

回家 她終於有媽了

另一邊，王明清一家四口在位於成都龍泉的家中等待著女兒的回家。等見到女兒，王明清想給她第一個擁抱。「如果她小的話，我肯定會把她放到我肩膀上，像我女兒以前在我身邊一樣。」王明清還記得，女兒鳳娃子小時候很乖，在他肩膀上的時候，妻子逗女兒，你去拉你爸爸的耳朵！鳳娃子從來都說，不，我爸爸的耳朵要痛。

鳳娃子就要到家了。小區裡的氣氛也與往日不同，聽說過王明清尋女經歷的人，和許多媒體紛紛來到現場見證。「祝賀被拐寶貝順利回家」的條幅被高高掛起，王明清夫婦和鳳娃子的弟弟妹妹也每人準備了一張橫幅，上面分別寫著「姐姐，我好想你」「姐姐，我愛你」「孩子，歡迎你回家」。

下車了，攢動的人潮一下子湧上去，誰都想看一看這個24年沒找到家的女兒。從小區到進屋的短短幾步路，康英一家人走了近半個小時。

屋裡，四川公安民警正在向王明清夫婦宣布DNA鑑定結果，民警宣布，王明清夫婦為康英父母的生物學可能性大於99.99%，聽到這個消息，王明清舉起右手，向民警久久敬禮。

圖／新華社 分享 facebook

尋女 轉行開滴滴車

他盼這一天已經盼了24年。自從1994年1月8日，3歲多的女兒在成都九眼橋邊不慎丟失，他和妻子就開始了瘋狂尋找。

頭幾個月裡，夫婦倆日日夜夜都在一條街一條街、一條路一條路地找，凌晨1點多才肯回家。火車站、汽車站、福利院都留下他們尋女的足跡。吃不下飯，夫婦倆一個月才吃5斤米。在報紙登尋人啟事，還到派出所報了案，仍然毫無進展。

2015年6月初，47歲的王明清成為一名滴滴網約車司機。王明清覺得，這份工作可以讓他接觸到五湖四海的乘客，也許離找到女兒就更近一點。當了專車司機，3年來，王明清接了1萬多單，在成都的大街小巷輾轉。遇到健談的乘客，他就會說起找女兒的事，希望人們幫他把尋女的消息擴散出去。

2017年2月，王明清所在的滴滴平台將他的故事報導了出來，越來越多的媒體和愛心人士關注到他。

為幫他尋女，滴滴公益調集20個城市「敢扶公益車隊」參與到尋人行動中，製作約5萬張尋人卡和車貼，通過滴滴城市團隊聯合車主俱樂部，發放給滴滴司機及熱心的社會車輛司機。

去年3月，中國模擬畫像頂級專家、山東省公安廳刑事偵查局物證鑑定中心高級工程師林宇輝的女兒注意到王明清的故事，她請求父親幫幫另一位父親。

重逢 狂哭數十分鐘

林宇輝向王明清要來他們夫婦和子女的照片，還要了其旁系親屬堂兄弟的照片。加上對他們對鳳娃子小時候相貌的描述，以及搞清楚她與父親還是母親較為相像等問題後，為鳳娃子畫了兩張像。

正是這兩張畫像，被遠在吉林的27歲女孩康英看到，讓王明清24年的希望等來了結局。

4月2日，王明清曾說，給女兒一家準備的第一頓飯是湯圓，「團團圓圓嘛」。等真的見到女兒一家，兩家人哭成一團，數十分鐘不能平息。

這天的王家很是熱鬧，親朋好友、各路熱心人士擠在小小的客廳裡。闊別24年的女兒和父親坐在沙發上，王明清拉著女兒的手，哽咽著對一旁的人群說，「我的女兒找回了」，回來了，回來了，一連說了三遍。

王明清的妻子坐在康英的右手邊，她有些不知道該如何稱呼女兒，「要不就叫康英吧！」王明清則堅持，還是要叫鳳娃子。僵局是由坐在中間的康英自己化解的，她說：「我是爸媽的王鳳，養父母的康英。」

從家裡失散的時候，康英還是個3歲多的小丫頭。如今，她已是兩個孩子的母親了。1歲半的兒子眼睛圓滾滾的，坐在康英的腿上好奇地向四處張望。王明清的兒子、康英的弟弟給他拿來了香蕉和橘子，康英低下頭對兒子說：「這是你舅舅，親舅舅，你有舅舅了。」

8歲的大女兒留著娃娃頭，頭上戴著一隻白色蝴蝶結髮卡，正拿著一束花把玩。趁王明清不注意，她調皮地把花放到了王明清的頭上。

「哎唷！」外公王明清和外孫女一起笑了起來。

拐賣兒，知多少？

兒童拐賣除造成家庭破碎，被拐兒童因為沒辦法報戶口，無法享受社會福利，成了社會問題。拐賣兒童問題引發民眾對中國限制生育政策的反思，擔心「雜音」四起，官方鮮少指出實際被拐兒童人數，每年官方統計的拐賣案也僅有幾百起。

中國「寶貝回家」網站指出，被拐賣兒童可能會流落街頭乞討，財新網2015年曾報導，據中國民政部估計，流浪乞討兒童數量在100萬150萬左右。在一些鄉村地區，買賣兒童形成完整的地下黑色利益鏈。