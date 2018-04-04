西藏僧人稱宗教信仰自由受法律保護「出家不忘愛國」

2018-04-04 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸國務院新聞辦公室三日發布「中國保障宗教信仰自由的政策和實踐」白皮書，拉薩市政協副主席、大昭寺僧人拉巴今天即呼應表示，作為新時代的出家人，西藏僧尼充分享有受法律保護的宗教信仰自由，他認為，僧人應「出家不忘愛國，修行不忘濟世」。

一千三百多年歷史的西藏拉薩市大昭寺今年二月傳出火災，雖然大陸官方表示非人為因素 ，但外界至今仍然存疑。

中新社報導，有拉薩市政協副主席身分的大昭寺僧人拉巴指出，從最初的學佛修行到如今成為政協委員，社會參與度不斷提高，這樣的身分給了他為西藏宗教界傳遞聲音的機會。

拉巴表示，西藏各個寺廟僧人可以辨經自由探討佛經教義，修行環境自由。作為新時代的僧人也應選擇性地學習新事物，緊跟時代步伐，更好地適應當代社會，服務信眾，造福社會和國家。

登增元丁是西藏昌都藏傳佛教第一大寺廟強巴林寺的一名「九〇後」僧人，他說，修行之外也參與公益活動，同時利用網路向信仰佛教的人們進行普及宗教文化知識的工作，都得到寺裡的支持與肯定，「這些活動順利開展，是我宗教信仰自由與作為教職人員合法權益得到保障的表現」。

二〇一三年以來，西藏對強巴林寺古建築本體及杜康大殿、護法神殿、印經院三處古建築等相繼進行維修。登增元丁說，如今不僅僧人們學習修行的環境煥然一新，也令寺內大量的文物和古建築得到保護與修繕。