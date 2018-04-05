中科院大學 重慶設學院

2018-04-05 03:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



重慶市政府與中國科學院昨在重慶簽署關於「共建新型科教創產融合發展聯合體」的戰略合作協議，將設立中國科學院大學重慶學院。

中新社報導，中國科學院大學是以研究生教育為主的高等學校，前身是中國科學院研究生院。重慶學院將著眼重慶電子信息、新材料、生命醫學、智能製造、生態環保等優勢產業，圍繞以大數據智能化為引領的創新驅動發展等重大戰略需求，建設一所多學科交叉融合、具有國際視野和影響力的科教創產融合發展的學院。

重慶市委副書記、重慶市市長唐良智在簽約活動上說，重慶是製造業基地，有強大的製造業基礎和很好的高等教育基礎。重慶要在科技資源聚集方面下更大功夫。此次合作是中國科學院在新時代支持重慶發展的一個新的起點和立足點。重慶將為國內外專家、科研人員提供一流的服務。

十三屆全國人大常委會副委員長、中國民主同盟第十二屆中央委員會主席、中國科學院副院長、中國科學院大學校長丁仲禮表示，中國科學院大學重慶學院是中國科學院非常重要的平台，將整體融入中國科學院大學，工資水平參照北京，更有助於聚集人才。重慶學院還要支持創新創業，加強國際合作，吸引國際優勢資源，共同為當地企業提供技術服務，依託中國龐大的市場將先進技術產業化。

重慶學院將按照小規模、高質量、有特色的方向發展，以培養經濟社會發展急需的科學家、工程師和創業者為重點，以研究生教育為主體，計畫2019年開始招生，逐步達到3000人的辦學規模。