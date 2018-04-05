清明祭黃帝 兩岸名家展書畫

2018-04-05 03:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



清明公祭軒轅黃帝（第十一屆）海峽兩岸名家書畫展昨在西安舉行。新黨主席郁慕明出席開幕式。

中新社報導，清明公祭軒轅黃帝海峽兩岸名家書畫展此前已舉辦十屆，並三次赴台舉行書畫展，成為海峽兩岸書畫界合作的重要平台，強化兩岸文化藝術交流互動。

陝西是中華民族及華夏文化的重要發祥地之一，位於陝西黃陵縣的黃帝陵是中華民族人文始祖軒轅黃帝的陵寢，被譽為「中華第一陵」。

黃帝陵基金會副理事長蔡少林在致辭中表示，黃帝是中華民族的偉大先祖，是中華文明的開拓者和奠基者。海峽兩岸的書畫名家齊聚古城西安，用書法藝術培育和厚植海峽兩岸的文化底蘊，弘揚和繼承博大精深的中華文明。

這次展出的書畫作品題材豐富、形式新穎，吸引不少民眾觀展並拍照留念。知名書法家、書法理論家張珂表示，海峽兩岸名家書畫展作品風格鮮明、流派紛呈，展示出兩岸書畫藝術的實力，推動了中華傳統書畫藝術的傳承與創新。

郁慕明表示，中華民族源遠流長，中華文化歷久彌新，兩岸有著中華民族偉大復興的共同目標，兩岸同胞在西安以文來交友，共同負起時代的責任，也祝福這次展出成功。