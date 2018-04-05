兩岸大學生新媒體營 開始報名

2018-04-05 03:31 聯合報 大陸新聞中心／台北—北京報導



由華夏經緯網、中國傳媒大學新聞傳播部聯合舉辦的第二屆兩岸大學生新媒體研習營，將於今年8月在北京開營，活動報名已開始。

今年暑期研習營，延續以「新媒體為載體、文化為紐帶、創意為動力、情感為橋梁」的活動主旨，讓兩岸青年大學生通過研習營活動，相互學習，攜手並進，共同弘揚中華文化，傳遞兩岸親情，為兩岸關係的和平發展累積更多正能量。

主辦方指出，去年舉辦的首屆兩岸大學生新媒體研習營，獲得兩岸64所高校近千名學生的積極響應，最終有60位優秀學生獲選入營。活動期間，學員創作作品達142份，有30個短視頻被兩岸知名視頻類網站採用，很多作品成為熱門視頻，播放次數超過80萬次，在兩岸青年群體中引起熱烈反響。

研習營活動將特別邀請中國傳媒大學著名教授、知名媒體人及業內大咖，講授短視頻選題策劃、拍攝剪輯技巧、營銷推廣技巧，指導學員實操練習，創作新媒體「爆款」作品。

在豐富的教學活動以外，更有多彩的實地參訪；主辦方將帶領學員走進故宮、798藝術園區、南鑼鼓巷等北京知名景點、地標建築，感受北京的歷史文化、藝術氛圍和民俗風情；參訪百度公司總部、今日頭條、愛音斯坦FM等業內一流企業和創業公社、新媒體產業基地，了解新媒體產業發展趨勢和青年未來就業創業環境。

本屆研習營活動為期15天，內容安排「有料、有趣、好玩、專業」，歡迎兩岸各高校大眾傳播專業、新聞專業、影視製作等相關專業，有一定的視頻製作基礎，熱愛新媒體行業，對短視頻製作感興趣的在校生踴躍報名。

報名郵箱：xinmeiti@qq.com；報名截止日期：2018年5月30日。