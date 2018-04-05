士林夜市上海搶灘 四川小吃踢館

2018-04-05 03:31 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／上海報導



今年到上海開市的台灣攤商，小吃攤多達57攤，比去年多出15攤；還有專賣牛軋糖、鳳梨酥等台灣伴手禮和文創市集也近50攤，規模是去年的3倍。 圖／吳忠達提供 分享 facebook 台灣士林夜市攤商再度登陸上海搶灘，不過，今年開張就碰上四川小吃叫陣踢館，上百家台灣夜市攤不甘示弱，拿出升級版的台灣味登場比拚。

春假開始，持續至暑假、十一黃金周，長達七個月的上海錦江樂園yeah市4日晚間提前開市試營運，5日開鑼。

士林攤商今年遇到成都寬窄巷的小吃業者來踢館，而且來者不善。台北士林老街商圈繁榮促進會理事長吳忠達表示，台灣的夜市美食在上海已經連續四年帶動好口碑和高人氣，所以今年也吸引四川美食來PK，除了成都寬窄巷的知名小吃酸辣粉、軍屯鍋盔麻辣鍋等，還有變臉、掏耳朵等雜技助陣。

士林夜市招牌美食大腸包小腸。 圖／吳忠達提供 分享 facebook 吳忠達說，「台灣小吃沒在怕的，不輸人也不輸陣」，除了士林夜市知名的蚵仔煎、法式可麗餅、大腸包小腸，寧夏夜市的老店「御玉軒」絲瓜蝦仁湯包、中南部古早味「海產菜炸」、還有台南擔仔麵、基隆雪花冰、彰化肉圓、高雄海產粥都來了。

今年到上海開市的台灣夜市攤商，小吃攤多達57攤，比去年多出15攤；還有專賣牛軋糖、鳳梨酥等台灣伴手禮和文創市集也近50攤，規模是去年的三倍。

兩岸夜市大比拚，吳忠達說，即使是夜市小吃，台灣美食也講究原汁原味，特色食材都是從台灣空運而來，像是阿里山特產天然愛玉、碗粿用的濁水溪在來米、還有西螺日曬的黑豆醬油等調料，才能呈現百分百的台灣好味。