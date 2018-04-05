珠江枯水期調度 保澳門、珠海供水

2018-04-05 03:31 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家防汛抗旱總指揮部辦公室（以下簡稱「國家防總」）指出，為確保澳門、珠海等地供水安全，按照「珠江枯水期水量調度預案」，國家防總會同珠江防總組織實施2017至2018年度珠江枯水期水量調度。

中新社報導，珠江枯水期調度2017年10月1日開始，至2018年2月28日結束，累計向澳門和珠海主城區供水1.36億立方公尺，其中向澳門供水4080萬立方公尺，有效保證了澳門、珠海等三角洲地區的枯水期供水安全，完成第14次珠江枯季水量統一調度。

去冬今春，西江上游降雨較常年偏多二至三成，來水總體較好，但也存在調水線路長達2000公里、沿途引水口門多達數百的不利因素。防總、水利部高度重視澳門、珠海供水保障工作，多次主持召開會商會，分析研判澳門珠海供水形勢，研究部署珠江枯水期水量調度工作。

珠江防總按照國家防總的安排部署，提前編製「2017年-2018年珠江枯水期水量調度實施方案」，按照「重在水庫前蓄、強化風險管理」的總體調度方式，確保防洪安全，組織西江上游主要水庫群和珠海當地水庫有效「前蓄」汛末天生橋一級、龍灘和百色三座主要水庫有效蓄水率達到95.29%（枯水期最高），珠海當地水庫群也抓住颱風強降雨時機蓄滿水庫，為枯水期水量調度儲備充足的水源。

廣東防指派出工作組督促珠海等地做好當地水庫蓄水、供水管網管護和節約用水工作。廣西防指和南方電網公司、廣西電網公司顧全大局，督促各水電站按照國家防總批准的水量調度預案，合理調度枯水期骨干水庫出庫流量，保障枯水期水量調度順利。

進入3月，隨著珠江流域降雨增多，珠江三角洲地區水庫蓄水充足，澳門、珠海供水安全可以有效保障。