中德建廈門公園 馬克思誕辰見客

2018-04-05 03:31 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



福建省政府外事辦公室指出，中德合建「廈門公園」項目進展順利，已於去年11月底全部完工，擬於今年5月舉行馬克思200年誕辰紀念活動間開園。

中新社報導，「廈門公園」項目位於福建省友好省州-德國萊法州特里爾市，採取兩市合作共建模式，由廈門市與特里爾市共同出資興建，廈門市選派人員到場設計和施工。

廈門方面派出的施工方代表、廈門都市環境設計工程有限公司藝術總監閔一鳴指出，特里爾市是坡狀地形，「廈門公園」所在的地理位置優越，位於特里爾大學西北側，占地面積1萬多平方公尺，總造價約人民幣400萬元。

特里爾市負責公園的基礎土建施工，廈門市負責精細化施工。

在不影響選址原貌基礎上，「廈門公園」有效融入閩南紅磚、特色石材、銅鑄根雕等中國元素。

自然原石、閩南紅磚、印有世界文化遺產鼓浪嶼風光的瓷片等公園建設的主要材料，都是通過海運送到比利時安特衛普港，再通過陸運通路渠道運送至特里爾市。

位於德國西南部的萊法州以馬克思的故鄉而聞名，1989年與福建省結為友好省州，其後雙方在經貿、環保、科技、文化、教育和人才培訓等領域開展了廣泛的交流與合作。

即將開園的「廈門公園」將成為展示中國文化和改革開放40年成就的重要國際平台，也將成為福建省與萊法州友誼的象徵。