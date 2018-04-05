大陸34城投入軌道建設 規模空前

2018-04-05 03:31 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京市軌道交通路網運營線路已達22條、總里程608公里、車站370座，每天超1000萬人次客運量。 新華社 分享 facebook 中國城市軌道交通協會指出，至2017年底，大陸已有34個城市開通軌道交通並投入運營。運營規模、客運量等均創歷史新高，可研批覆投資額、投資完成額為歷年之最。

據統計，截至2017年末，大陸內地共計34個城市開通城市軌道交通並投入運營，開通城軌交通線路165條，運營線路長度達到5033公里。其中，地鐵3884公里，比重達77.2%；其他制式城軌交通運營線路長度約1149公里，占22.8%。

新華社報導，以北京為例，2017年北京分段開通試運營S1線、西郊線、燕房線，新增運營里程約30公里，總運營里程超600公里。從2008年的八條線路，200公里運營里程算起，不到10年，北京市軌道交通運營里程增長了約兩倍。22條線路，每天超1000萬人次客運量，改善了這座超2000萬人口大都市的交通條件。

中國城市軌道交通協會副秘書長李成新指出，大陸內地城軌交通已進入快速發展時期，運營規模、客運量均創歷史新高，可研批覆投資額、投資完成額為歷年之最。

統計數字印證了這個觀點。2017年大陸內地城市軌道交通完成建設投資4762億元，興建中的線路長度6246公里，在建項目可研批覆投資額累計38756億元。全年城市軌道交通累計完成客運量185億人次，年增14.9%。

工業和信息化部裝備工業司副司長羅俊傑說，近年來我國城市軌道系統的發展速度、建設規模均位居世界第一。加快了大陸現代化建設進程，有效緩解居民交通難等問題。

在日前召開的中國城市軌道交通協會第二屆第二次會員大會上，一些業界人士指出，中國城市軌道交通發展在基礎技術研發等領域與世界先進水準還有差距。在大陸經濟向高品質發展階段轉型過程中，需大力推動軌道交通裝備向綠色、智能方向發展，更深更廣融入全球供給體系，促進產業邁向全球價值鏈的中高端。