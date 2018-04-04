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港珠澳大橋人工島防波堤疑似被散 管理局：錯覺

2018-04-04 17:07世界日報 香港新聞組／香港4日電

跨越香港、澳門、珠海三地、長達55公里的「港珠澳大橋」，即將在今年年中正式通車，...
跨越香港、澳門、珠海三地、長達55公里的「港珠澳大橋」，即將在今年年中正式通車，這座耗資1500億港元（約192億美元）的世紀大橋近日竟傳一個海底隧道出入口人工島防坡堤被沖散。 記者陳秋萍／攝影
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跨越香港、澳門、珠海三地、長達55公里的「港珠澳大橋」，即將在今年年中正式通車，這座耗資1500億港元（約192億美元）的世紀大橋近日竟傳一個海底隧道出入口人工島防坡堤被沖散。但港珠澳大橋管理局表示，這可能是「觀感上、視覺上的錯覺」。

明報報導，由「UAVHongKong 香港無人機航拍會」發布的高空照片顯示，港珠澳大橋其中一個「海底隧道出入口人工島」時，意外拍到人工島其中一邊由大石組成的防波堤邊界，如狗牙般凹凸不平，疑似大量防波堤大石疑被沖散（沖落海）。照片中人工島連接隧道一端的防波堤明顯較其餘位置窄，邊緣參差，網民質疑該段防波堤已被海水散。從新華社所拍攝的相片可見，「崩堤」早於一年半前興建時已出現，但不知是否有搶修過。

港珠澳大橋管理局發言人回應稱，已注意到傳媒的報導，認為相片可能是「觀感上、視覺上的錯覺」，與設計圖不一致亦因為「設計圖只是理想效果」，目前為止沒有實際影響。

報導稱，城大建築學及土木工程學系榮休教授梁以德及資深工程師黃澤恩均認為，人工島防波堤上部分「混凝土弱波石」被海水散。梁以德另外指出，防波堤下是泥沙等，珠江口水流較急，或散部分弱波石，未來可能要不斷補充弱波石。不過他認為防波堤並非主結構，被散不會影響人工島結構。

另據報導，土木工程署前署長劉正光指出，人工島受打風及海水衝擊，弱波石被大浪走屬正常，船灣淡水湖亦有類似情。他說，設計時假定的參數通常在建成後繼續調整，例如加強部分防波堤組件，約需5年才可固定。

土力工程處前處長陳健碩估計，工程團隊要在該處將沉管隧道放入海底，或要避免防波堤太重而破壞隧道，才刻意將人工島尖端的弱波石建得較疏落。資深工程師劉志宏表示，或是該處水較淺、浪較小，故防波堤設計較窄。土木及結構工程師蘇耀坤則認為，人工島或出現沉降，令防波堤組件下降及被走，由於該人工島連接隧道，若出現沉降或壓隧道。

港珠澳大橋共有4個人工島，包括香港口岸人工島、珠澳口岸人工島及海底隧道東、西出入口人工島。香港01報導，港珠澳大橋施工以來一波多折，除網上近日流傳人工島驚現防波堤被沖散，香港口岸人工島先後爆出多個填海用的鋼圓筒向外移位、香港接線填海工程驚現海堤崩塌等事件。

跨越香港、澳門、珠海三地、長達55公里的「港珠澳大橋」，即將在今年年中正式通車，...
跨越香港、澳門、珠海三地、長達55公里的「港珠澳大橋」，即將在今年年中正式通車，這座耗資1500億港元（約192億美元）的世紀大橋近日竟傳一個海底隧道出入口人工島防坡堤被沖散。 記者陳秋萍／攝影
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人工島香港港珠澳大橋
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