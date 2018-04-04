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【短評】台詐欺犯橫行 最怕被遣返大陸

2018-04-04 12:28聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

78名台灣人在菲律賓因涉詐騙遭到逮捕，今日上午被菲律賓遣送大陸，約中午時分抵達天津。陸媒表示，台詐欺犯橫行全球，回台求救常輕判，最怕被遣返大陸。

近期最廣為人知的詐騙事件，2016年從肯亞遞解至大陸的詐騙集團，44名台籍成員近日全數被北京二中法院判有罪，最重者達15年。這是兩岸在爭奪詐欺犯司法權中首樁完成判決的案例。

據不完全統計，台灣詐欺犯涉及電信詐騙被起訴約5萬人，地域分布更讓人咋舌，從日本到韓國，從柬埔寨到印尼，從菲律賓到馬來西亞，從泰國到越南，從非洲肯亞到歐洲西班牙，從土耳其到澳大利亞，從希臘到新加坡等。

大陸央視曾報導，涉及台灣電信詐騙犯的案子，在以前，第三地通常會把嫌疑人送回台灣，由台灣警方偵辦，但很多嫌犯沒有獲得相應的司法懲罰，「台灣電信詐騙集團對大陸實施的犯罪，已經給大陸民眾造成巨大傷害」。大陸國台辦發言人安峰山曾表示，「有一名吉林的女士，丈夫的死亡撫卹金被騙走以後，跳樓。還有一名熊姓的菜農，因為畢生的積蓄被騙，結果在銀行門口自殺。」

報導提到，台灣電信詐騙犯罪的刑期短，主嫌常常只判1、2年徒刑，共犯也才6個月以下，而且犯罪者在境外犯罪，受害人又在大陸，嫌疑人往往不被追則，最後就不了了之。

反觀，在大陸詐騙案判刑，以山東省高院的量刑指導意見為例，電信詐騙數額達到人民幣6,000元的，量刑起點和基准刑就在6個月到一年；而如果案件多、詐騙數額「特別巨大」的，或者造成受害者死亡等惡性結果的，嫌疑人最高可以判處無期徒刑。

評論指出，希望台灣方面從受害人角度想想，公正的處理台籍詐騙犯，及時的追回贓款。切勿雷聲大雨點小，重重舉起輕輕放下。

電信詐騙詐欺菲律賓
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