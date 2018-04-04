小心！微整形胡亂打 美容不成反送命

2018-04-04 02:44 世界日報 南方都市報／王道斌、張林菲、陳傑生報導



前言：人們越來越習慣於為美麗掏錢，各種微整形廣告無孔不入，暴利誘惑，違法者也闖入微整形領域，將微整形變為「危」整形。

微整形胡亂打 美容不成反送命 圖／取自微博 分享 facebook

23歲的廣州姑娘羅玲(化名)躺在廣東省第二人民醫院整形美容科的病床上等待著專家來查房。她的左眼自然閉合，右眼則處於上下眼瞼發黑，向裡塌陷的緊緊閉合狀態。

就在一天前的下午，她接受微信朋友圈好友提供的上門打玻尿酸服務，為此付出沉重代價——眼睛差點睜不開。

地下產業鏈 濫用玻尿酸

連日來，記者通過暗訪調查，摸出一條灰色乃至黑色的微整形產業鏈：在上游，是各種微整形速成班，無門檻地教社會人員微整技巧；在中游，一批無資質的微商藥販透過各種渠道兜售來歷不明的醫療器械與藥物；在下游，衛生條件堪憂的個人工作室、沒有任何從業資格的「網路遊醫」，為消費者提供像打美容針這樣的微整形服務。

羅玲原本是一位容貌氣質不差的姑娘，只是她覺得美中不足的是鼻子不夠挺拔、略顯塌陷。

她的玻尿酸注射之路，源於自己閨密在朋友圈曬的效果照片。今天是微整形鼻子的變得靚麗了，明天是寬下巴的姑娘打了後，下巴變尖了，要不就是咀嚼肌變得好看了，一個個都說不用手術開刀，不出血，安全無比。

微整形胡亂打 美容不成反送命 圖／取自微博 分享 facebook

羅玲很快就對這些被朋友吹噓得無比安全的微整形方式喪失免疫，她決定使用玻尿酸墊高鼻子，讓五官更突出。她向閨密詢問價格，選擇一種號稱進口的玻尿酸進行注射，「原來價格是2000多元，閨密給了8折的活動期價格外，還特意打了個折扣，1400元/毫升。」

讓羅玲覺得很方便的是，好友還答應上門幫她注射。

日前，閨密如約來到羅玲的家裡，從隨身袋子裡拿出一盒包裝精美的透明針劑。基本沒做什過多消毒處理，也不去考慮類似操作需不需要無菌，羅玲就迫不及待希望這一毫升的聚水物質，能把自己的鼻梁給填充起來。閨密的動作看起來倒也麻利，打開針劑上端的蓋子，從鼻背部將針劑扎入，緩緩將針管裡面的內容物推送到羅玲鼻部的皮下組織。

朋友圈誘惑 失去判斷力

過了十幾二十分鐘，她感覺鼻背、鼻梁部分的似乎有軟軟的東西存在，鼻子也挺拔了一些。但羅玲總覺得哪裡不對，眼皮變得異常沉重，而且慢慢無法控制自己右眼的眼瞼了。

「當時第一感覺就是出事了，應該馬上去醫院。」羅玲在朋友陪同下來到廣東省第二人民醫院整形外科。

廣東省第二人民醫院的孫中生、羅盛康都是搶救了眾多玻尿酸毀容、致殘乃至腦梗的專家。他們給羅玲作了診斷——針劑經鼻背注射後，進入到鼻背動脈，然後其中的注射液體，經鼻背動脈進入循環，經過頭部密如蛛網的微小血管，最後在其右側眼瞼肌動脈處形成阻塞。血液無法運送到右眼瞼，於是該處眼瞼會慢慢壞死，烏黑，「玻尿酸注射，連有執照的醫生都要慎之又慎，真不知道現在年輕人怎就敢於隨便在自己的朋友、親人臉上嘗試呀。」

如果說早期的奧美定注射豐胸材料，僅僅是攻擊一小部分期望注射豐胸的人群的話，玻尿酸在地下微整形領域的大肆使用，則是對龐大的微整形群體的巨大潛在傷害。

羅盛康、孫中生兩位專家說，玻尿酸損害肇始於2012年，隨後逐年增多。在那個時間節點，愛美群體流行著尖下巴、高鼻梁的網紅臉，再加上能幫助嘟嘴的發達咀嚼肌，在她們眼裡堪稱完美。

那段時間，整形美容界發現原本用作抗皺、保水的玻尿酸有著強大的填充效果，打一針就能微整形的技術迅速普及、推廣。醫療領域的醫生們為了確保安全性，會經過長曲線的學習摸索掌握技術，但那些地下微整形機構、個人，只看見一夜暴富的契機。他們往往沒有任何資質，甚至沒有醫療美容的經驗，卻自稱「醫生」。他們在社交網路招攬客戶，甚至是朋友圈的熟人、好友。他們或開有工作室，或四處出診為人打針，一有什風吹草動，馬上逃之夭夭。

「這多年來，我見過哥哥給妹妹打針，把眼睛打瞎的，見過妹妹給姊姊注射，讓姊姊腦梗，終身癱瘓在床的。更離奇的是，還有人自己上網買，對著鏡子自己給自己打，最後打得鼻壞死。」孫中生說。

違法工作室 猛打小廣告

在廣州天河區興盛路，一棟房價近9萬元/平方米的高檔住宅樓裡，一家微整形工作室曾經藏身於此。劉玫(化名)透過朋友介紹，在此做玻尿酸隆鼻術。

探訪這家微整形工作室時，物管人員告知已搬走，這家工作室所在居民樓為住宅，不能作為商用。此前，這家工作室確實招攬過一些女顧客，「我也知道是非法的」。

上述工作室是一個很典型的非法微整形工作室——藏身居民樓，沒任何醫療條件，注射時可能沒有消毒就直接扎針頭；租住在出租屋內，招攬熟客；一遇到有風吹草動，就馬上搬走。

這些工作室的營銷之道是什呢？除人際網路的口耳相傳，充分運用社交網路打小廣告的也有很多。「本人專注美容整形五年，現開辦廣州微整形工作室，歡迎諮詢。」在豆瓣小組中有這樣的帖子，各種打針前後對比的照片被擺了出來，以宣傳效果。在百度貼吧、QQ，也有如牛皮癬一樣的「小廣告」。不過，隨著媒體對微整形工作室頻繁曝光，許多自稱開有工作室的微整形「醫師」改成「出診」，拒絕透露所開工作室的具體地址。

「遊醫」四處跑 「出診」打針

除個人工作室、小型美容院外，依附這條灰色產業鏈的還有自稱「醫生」的群體，他們沒有固定工作場所，從未辦理任何經營執照，在網路接單後隨時「出診」為消費者打美容針。這些「微整形遊醫」活躍在有關微整形、玻尿酸注射、肉毒素等話題的百度貼吧、QQ群、豆瓣小組，自稱「審美好，手法好」，只要愛美者被吸引，留下坐標城市信息與微信號，添加後即可預約打針時間。

在廣州微整形吧，一位自稱在深圳微整形工作室的整形「醫師」每周到廣州出診，「一般出診，約顧客到廣州東站附近酒店，人多就約到高端酒店，人少就約到普通酒店」。

這位整形「醫師」說，一個通過注射玻尿酸填充淚溝的項目，報價手工費500元，注射藥物費用另算，「5分鐘打完，一周恢復」。

她自稱畢業於某醫科學院，以前在瀋陽某整形醫院上班，「老醫生了」。但談到能否看看執業醫師證，她突然變了口氣，「執業醫師證怎能隨便給別人看，拿我的證出去造假怎辦，我也懶得解釋，不相信就拉倒」，當即刪除記者。

位置沒打好 失明或送命

羅盛康說，玻尿酸是由雙糖分子單位組成的直鏈高分子多糖，因其擁有較強的保水功能，加之進入人體組織後不容易轉移的特性，2012年前後在中國廣泛應用於皮下填充等微整形領域。但是，這種東西，注射好了，達到手術需要的皮下位置，就是微整形；沒注射好，進到血管，經由血管在頭部循環裡亂躥，就會造成血管堵塞。堵死哪裡，就造成該區的缺血壞死，「進入到視網膜動脈，那就是失明。然後進入到腦血管裡，那就是腦梗。」

注射肉毒素也是醫療行為，必須到正規醫療機構由專業醫生施行。若由非專業人員用來歷不明的肉毒素進行不當施針，則可能會引起肌肉鬆弛麻痹，嚴重時可能會引發呼吸衰竭、心力衰竭等危及生命健康的症狀。

「我們去年收治九名因注射玻尿酸失明的患者，沒有一例能恢復視力。」羅盛康說，省二醫整形外科團隊曾希望與國際同行攻克玻尿酸堵塞視網膜動脈後的失明治療難題，「結果通過動物實驗發現，一旦視網膜中央動脈被堵塞96分鐘後，眼睛就會不可逆轉的失明」。 (中國新聞組整理)