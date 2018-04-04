兩岸青年短片大賽啟動 海選佳作

2018-04-04 01:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／台北報導



聯合報與廣東省海峽交流協會合辦「二○一八兩岸青年創意短片大賽」，昨由聯合報系大陸事務處總經理方桃忠（左）與銘傳大學講師邱郁姿（右）主持啟動儀式。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

聯合報系文化基金會、廣東省海峽交流促進會共同主辦的「二○一八兩岸青年創意短片大賽」昨舉行啟動儀式，向兩岸青年公開海選佳作，兩岸青年影音高手十月將在廣州一決高下。

影音拍攝近年在兩岸年輕人蔚為風潮，聯合報系首次與廣東省海峽兩岸交流促進會、南方網合作舉辦兩岸大型競賽，十月在廣州舉辦兩岸青年創意短片大賽。

競賽啟動後向兩岸青年公開海選，以「CHANGE」作為徵件主題，力邀兩岸青年用影片展現新世代的創造力，兩岸有近六十所大專院校學生參與初賽，預計有近千件作品參賽。

聯合報系大陸事務處總經理方桃忠表示，舉辦這項賽事的最主要目的，是希望增進兩岸青年學子的交流互動，藉賽事挖掘出新興的影視與文化創意人才，推動和促進兩岸人才的交流合作。

入圍總決賽的參賽者將於十月下旬赴廣州參加挑戰，現場直接抽籤決定拍攝主題、拍攝素材並剪輯，對參賽者的即時創意與應變能力將是一大挑戰。拍片結束後隨即進行總決賽。

廣東省海峽兩岸交流促進會發言人指出，廣東具有濃郁地方特色文化，也是海峽兩岸交流最為密切的地區之一，希望透過青年創意短片大賽，讓大家更認識廣東、了解廣東，歡迎廣大台灣青年多到廣東走一走、看一看。

這場賽事開放四十五歲以下所有青年報名，將透過「台灣賽區」、「廣東賽區」海選，各自選出五名參選者入圍總決賽；入圍者除獲得入圍獎品外，還有全額贊助旅費參加廣州總決賽的機會。

主辦單位表示，大賽分為初賽和決賽兩階段，初賽主題為「CHANGE」，希望參賽者運用巧思及創意，不限制拍片設備，影片長度只要在廿秒到一百八十秒內就可以參加海選，報名時間至今年九月廿日截止，九月卅日前公布海選結果。