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山東長島景區 斑海豹曬太陽

2018-04-04 01:49聯合報 中新社

在山東省長島縣釣魚島景區附近海域，幾隻斑海豹趴在海中的礁石上曬太陽，每年三、四月，成群的斑海豹從俄羅斯遷徒到山東省長島縣釣魚島景區附近海域棲息、繁衍。斑海豹是國家二級野生保護動物，在大陸主要分布於渤海、黃海海域。

中新社
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