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聖經在陸遭禁？網路全面下架買不到

2018-04-03 23:14中央社 台北3日電

中國國務院今天發布白皮書宣稱要保護宗教自由，但聖經在大陸各網路電商平台疑似已遭官方全面下架。大陸網民質疑難道聖經變成禁書了嗎？網傳當局將推出聖經的中國版。

還有大陸網民指出，網購聖經遭到全面下架但可蘭經依然可以賣，主要是「版權問題」，因為可蘭經在大陸是正式出版品，有國際標準書號（ISBN），但聖經在中國大陸至今沒有正式出版，官方支持的「中國基督教協會」以及「中國基督教三自愛國運動委員會」印的是內部出版，無ISBN，也不能在書店賣。

綜合網路訊息，美國牧師周牧人今天上午在推特發文指出，中國於3月30號起，全網下架所有聖經銷售，其中淘寶、京東、微店、當當網、亞馬遜一本聖經也買不到。相關基督教書籍也陸續封殺、店鋪被銷戶。他並附上多張網路商店截圖為證。

自由亞洲電台報導，今天下午在京東搜尋聖經相關書籍，結果該網未能顯示任何相關的產品。而在淘寶網搜尋，也只能發現與聖經有關的故事或套裝書，但沒有聖經出售。

大陸網民陸續上傳圖文顯示，網路商店證實收到指令，不能再賣聖經，販賣頁面都被刪除。教友質疑，難道聖經變成禁書了嗎？耶穌有這麼可怕嗎？

許多網民研判，當局全面下架，可能將推出聖經中國版，內容經過審查修改，加入中國傳統以及以習近平新時代中國特色社會主義思想，達到「基督教中國化」。

中國國務院新聞辦公室上午公布「中國保障宗教信仰自由的政策和實踐」白皮書，特別重申「宗教團體和宗教事務不受外國勢力的支配，是中國憲法確定的原則。」

白皮書聲稱，堅持獨立自主自辦原則，不是要斷絕中國宗教組織與境外宗教組織的正常聯繫。

國務院淘寶電商
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