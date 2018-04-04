陸春季假期旅遊 北京最熱門

2018-04-04 01:53 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸文化和旅遊部昨發布「2018年春季假日旅遊指南」顯示，在即將到來的清明、五一、端午等春季假期，北京成為最熱門旅遊城市。

中新社報導，中國旅遊研究院「中國城鄉居民出遊意願調查」顯示，2018年第二季中國居民整體出遊意願為84.8%，較上季增加1.8%，年增3.7%。結合旅行商預訂及歷年市場數據，預計清明、五一、端午等三個春季假期間，大陸全國可望共接待國內遊客3.39億人次，國內旅遊收入1677億元人民幣。

市場將呈現出遊熱情高漲、異地休閒方興未艾、體驗旅遊繼續升溫、親子旅遊引領市場、出境旅遊平穩增長等特點。

調查顯示，具有出遊意願的居民中，單次出遊時長四至七天的比重45.22%，兩至三天的比重27.21%，選擇大陸國內跨省市旅遊的比率為32.3%，選擇近郊旅遊29.8%。北京是最熱門的旅遊城市，在具有跨省市旅遊意願的居民中，出遊意願達15.7%。其次為三亞（10.5%）、秦皇島（10.3%）、上海（10.3%）、大連（10.2%）、哈爾濱（10%）、杭州（9.9%）、桂林（7.2%）、長春（7.1%）、黃山（6.3%）等。特色小鎮、植物園、山嶽等旅遊休閒項目受到遊客追捧，景區實景演出、VR科技交互等體驗項目吸引眾多遊客前往。

越來越多的遊客選擇自由、個性的自駕旅遊。調查顯示，選擇自駕出行的遊客比率28.07%，僅次於乘飛機出遊（29.33%）。目的地方面，選擇自然風景區的遊客有37.34%，名勝古蹟類景區為20.36%，清明節、端午節等傳統節日氛圍濃厚，賽龍舟、祈福遊等主題民俗遊頗受青睞，鄉村旅遊熱度將不斷攀升。旅遊景區門票、導覽等結合移動支付、互聯網等技術，實現景區的網絡預訂和導覽，有助於遊客自主規畫行程，提升遊客體驗。

調查還顯示，第二季出境旅遊中，居民選擇出國旅遊的比率占27.3%。出境遊目的地中，新加坡、馬來西亞和泰國的熱度最高，比重達31.1%，其次是美國（19.4%）、加拿大（15.4%）、越南（13.4%）、印尼（13.3%）、菲律賓（13.1%）、法國（12.1%）和德國（10.3%）。在中歐旅遊年的推動下，赴歐洲旅遊的遊客將增加。