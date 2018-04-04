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明佛經2.39億港元拍出 破紀錄

2018-04-04 01:53聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

明宣德御製「大般若波羅蜜多經」十卷昨在香港蘇富比春季拍賣會上，以2.39億港元成交，刷新佛教文獻世界拍賣紀錄。

「明宣德御製大般若波羅蜜多經十卷」昨在香港蘇富比拍賣中以2.39億港元成交，刷新...
「明宣德御製大般若波羅蜜多經十卷」昨在香港蘇富比拍賣中以2.39億港元成交，刷新佛教文獻世界拍賣紀錄。 香港中通社
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新華社報導，香港蘇富比當天上午在香港會展中心舉行中國藝術品春拍，其中兩項拍品以超過2億港元賣出，除了明宣德「大般若波羅蜜多經」十卷外，還有另一重點拍品清康熙御製粉紅地琺瑯彩開光花卉碗，同樣以2.39億港元成交。

香港蘇富比中國瓷器及工藝部資深專家沈恩文表示，這次賣出的佛經絕無僅有，從明代以來經過600多年的傳承，仍能保存得這麼完好實在非常難得。而這部經典採用的羊腦箋製作技術在清代基本上已經失傳，更顯珍貴。

「清康熙御製粉紅地琺瑯彩開光花卉碗」昨在香港蘇富比拍賣中以2.39億港元成交。 ...
「清康熙御製粉紅地琺瑯彩開光花卉碗」昨在香港蘇富比拍賣中以2.39億港元成交。 香港中通社
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清康熙粉紅地琺瑯彩開光花卉碗罕以粉紅作地、花式開光繪畫群芳。沈恩文說，這碗造工精細，對後來御製瓷發展的生產帶來重大影響，促使雍正和乾隆時期琺瑯彩和粉彩系列的御瓷能繼續發揚光大。

他表示，蘇富比在2013年4月拍賣了一件胭脂紅地荷塘花卉圖的清康熙御製琺瑯彩碗，那次售價大約7400萬港元，這次粉紅地琺瑯彩開光花卉碗大幅刷新了清康熙御製瓷的成交價紀錄。

另外，清狀元畫家錢維城手卷「臺山瑞景」備受競投者追捧，歷時約40分鐘競投，超過100口叫價，最終以1.47億港元成交，比原先5000萬至7000萬港元的估價高出一倍。

沈恩文表示，近年蘇富比都有賣出過上億港元的拍品，但在同一個上午出現三件以過億港元成交的拍品還是第一次。而這些都是博物館級的拍品，可見市場對這類頂級的收藏品有很強烈的需求。

香港蘇富比春季拍賣會3月30日至4月3日舉行，拍賣項目包括中國藝術品、中國古代書畫、現代亞洲藝術品、珠寶首飾和名表等。

蘇富比香港拍賣會
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