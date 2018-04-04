陸政府官網整合 搭共享平台

2018-04-04 01:53 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



空白欄目未及時更新信息、頁面出現錯別字、不規範使用「gov.cn」域名尾碼、政府「官網」過多造成信息資源浪費。針對這類問題，大陸展開行動，規範地方政府門戶網站，擴大公開信息，提升公共服務水準。

新華社報導，信息公開和公共服務是政府門戶網站「考核」的主要指標，而規範化則是基層政府網站的基本要求，如所有政府網站須在底部功能區添加「我為政府網站找錯」監督舉報平台入口，並標明網站標識碼、公安機關備案標識和站點地圖等。

大陸國務院辦公廳2015年發出「關於開展第一次全國政府網站普查的通知」，並在2017年印發「政府網站發展指引」，明確規範政府網站的發展。

針對普查發現的問題，各地將全面核查、嚴肅追責。例如，在此次抽查中，安徽省衛生和計劃生育委員會因欄目未更新以及網頁出現多個嚴重錯別字被點名；四川省多個政府網站因為存在「建設管理不規範」「欄目設置不合理」「年度報表發布有差距」等問題被公開通報，17名政府網站責任人被上級主管單位約談，三人被通報批評，五人書面檢查。

許多政府網站正在逐漸整合，推進政府網站整合共享，搭建統一互動交流平台。北京計畫把全市1042家各類政府網站精簡九成上，保留80多家，落實「一區一網、一部門一網」；安徽省對3000多個縣級以下的「官網」進行融合和遷移，永久下線。截至2018年2月底，安徽全省的政府網站已從2015年時的4040家減少至933家，減幅達76.91%。

北京今年將完成政府網站規範整合，推進政府網站集約共享，搭建統一互動交流平台。

按照大陸國務院發布的「政府網站發展指引」，各地政府網站因機構調整、改版升級等原因導致網站變更，都要按程序逐級報備，並及時在大陸全國政府網站信息報送系統中更新相關信息；而對於永久下線的政府網站，還需「無縫融合」到相關網站中，做到內容不少、數據不丟、保障不減。