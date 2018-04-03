陸學霸駭客攻陷公安部網站 盜賣車牌買3棟房

2018-04-03 23:14 中央社 台北3日電



大陸一名學霸級駭客利用自己編寫的搶號軟體，成功駭入中國公安部的「交通安全綜合服務管理平台」，盜賣特殊號碼的車牌獲取暴利。3年多來，他在上海、重慶買了3棟房子。

四川省涼山彝族自治州德昌縣公安局官方微博今天通報，近日，德昌警方在涼山網安、交警支隊的指導下，破獲一起中國大陸涉案最大的非法侵入電腦訊息系統案。

通報指出，嫌犯透過非法入侵網路選號系統，獲取特殊號碼車牌資源後（例如5同號、順子號、對子號等），在24個省市共盜取多達1500餘萬副車牌，並非法在網路倒賣牟利，已有56名嫌犯被逮捕。

成都商報報導，現年30歲出頭的王姓主嫌是一名「學霸」，父母都在大學工作，父親曾是大學教電腦的老師，從小就接觸電腦。

警方指出，王男具有相當高的電腦專業知識和嫺熟的操作技能，是典型的「技術控」，還曾在日本留學、上班。回國後，國內一家知名網路公司開出人民幣50萬元（約新台幣230萬元）的年薪，聘請他從事軟體開發工作，被他直接拒絕，之後決定透過寫軟體賣號牟利，自此走上歧途。

在中國大陸，新車車牌可透過公安部的「交通安全綜合服務管理平台」進入各省市的「新車註冊登記預選號牌」系統選號。

但報導指出，近年熱門的尾號如666、888、999一上網就被秒殺，車主根本搶不到，網路平台卻到處可見出售特殊車牌的廣告，號稱要選什麼號碼都可以。

王姓主嫌供稱，當有新號段放出時，便利用自己設計的軟體入侵選號系統，建立號牌數據庫。一旦有車主有購號需求，就使用軟體輸入車主訊息，每隔0.1秒向後台提交一次選號請求。

警方指出，如果車主需要某一個號碼，嫌犯就大量提交該車主訊息，對這一個號碼進行秒殺，成功率極高，導致普通人很難選到熱門車牌。

報導指出，主嫌開發軟體後，賣給下面的各級代理人，每成功選到一個車牌號碼就抽取3至5千元，對外售價號稱3連號賣3萬、4連號賣4萬，從中獲取暴利，光是主要成員就獲利數千萬元。

從2014年起，3年多來，王男就在上海買了兩棟房、重慶一棟房。

警方並指出，這還不是他們賺錢的唯一途徑，嫌犯還非法獲取百度、網易等個人通行證數據2億多條，需要搶號的行業都有涉及，還非法獲取一些影音網站的個人帳號訊息建立數據庫，透過倒賣牟利。

報導稱，王男剛被抓的時候，表現十分淡定，始終不承認這樣的行為是犯罪，並認為這是「人工智慧」，和現在的搶票軟體類似，後來才承認自己的罪行。