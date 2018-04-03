炒飯、鴨血定標準 食物也要「申遺」？

2018-04-03 21:05 世界日報 記者 世界日報 記者 李春



中國地方最愛兩件事，一件叫申請文化遺產，大的申請不到大的世界文化遺產，省裡也要評個來供，省裡評不上，市要弄個來耍；再就是制定標準，不僅江山要一統，除健康沒標準，什麼都要有地方標準，包括販夫走卒們的小吃。

江蘇地方有很多好吃的東西，但地方官特別愛食物「申遺」，也喜歡制定「統一標準」，要大家照單下鍋。就「申遺」來說，南京這個地方吃的東西是遺產的好多，其中省級「遺產」就有十個，申請不到省級的，南京市級還有吃的文化遺產五個。而制定某種食物標準，通常是「申遺」前奏。

在江蘇省層面，繼揚州炒飯，由揚州地方拿出了製作標準之後，南京也急了，決定把南京一個街頭巷尾的小吃「鴨血粉絲湯」，要制定出一個統一的標準來，然後申報「非物質文化遺產」。

什麼叫統一標準，參考之前揚州炒飯，是要以特等秈米飯、鮮雞蛋為主料，以水發海參、熟地方雞腿肉等八種材質為配料，按特定的流程炒製而成。

看上去揚州炒飯較陽春白雪，但其全球統一標準已成笑話。鴨血粉絲湯比較下里巴人，所以配料上沒有多少花活可玩，就是把鴨子宰了放出血來，不要加太多水和固劑，不要加冒假有毒的蘇丹紅顏料就好，至於粉絲用什麼，也用不著太過講究。

雖說南京的部門很熱心要幫百姓制定鴨血粉絲湯的標準，以便南京的鴨血粉絲湯能發揚光掙大錢，但百姓似乎不大買帳。本地百姓都說怕了，因為一旦官方有所謂的標準，都是漲價的藉口，「這也就早上當早餐喝的玩意，要什麼標準」。外地人捂嘴就笑，這湯到南京都不見得喝，出了南京城基本上見不到，要什麼標準？