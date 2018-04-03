親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨／孫安佐遭爆曾脫衣衝上台 康橋拒絕讓他參加6月畢典

炒飯、鴨血定標準 食物也要「申遺」？

2018-04-03 21:05世界日報 記者李春

中國地方最愛兩件事，一件叫申請文化遺產，大的申請不到大的世界文化遺產，省裡也要評個來供，省裡評不上，市要弄個來耍；再就是制定標準，不僅江山要一統，除健康沒標準，什麼都要有地方標準，包括販夫走卒們的小吃

江蘇地方有很多好吃的東西，但地方官特別愛食物「申遺」，也喜歡制定「統一標準」，要大家照單下鍋。就「申遺」來說，南京這個地方吃的東西是遺產的好多，其中省級「遺產」就有十個，申請不到省級的，南京市級還有吃的文化遺產五個。而制定某種食物標準，通常是「申遺」前奏。

在江蘇省層面，繼揚州炒飯，由揚州地方拿出了製作標準之後，南京也急了，決定把南京一個街頭巷尾的小吃「鴨血粉絲湯」，要制定出一個統一的標準來，然後申報「非物質文化遺產」。

什麼叫統一標準，參考之前揚州炒飯，是要以特等秈米飯、鮮雞蛋為主料，以水發海參、熟地方雞腿肉等八種材質為配料，按特定的流程炒製而成。

看上去揚州炒飯較陽春白雪，但其全球統一標準已成笑話。鴨血粉絲湯比較下里巴人，所以配料上沒有多少花活可玩，就是把鴨子宰了放出血來，不要加太多水和固劑，不要加冒假有毒的蘇丹紅顏料就好，至於粉絲用什麼，也用不著太過講究。

雖說南京的部門很熱心要幫百姓制定鴨血粉絲湯的標準，以便南京的鴨血粉絲湯能發揚光掙大錢，但百姓似乎不大買帳。本地百姓都說怕了，因為一旦官方有所謂的標準，都是漲價的藉口，「這也就早上當早餐喝的玩意，要什麼標準」。外地人捂嘴就笑，這湯到南京都不見得喝，出了南京城基本上見不到，要什麼標準？

世界文化遺產小吃蘇丹
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

申請中國綠卡更方便 諾貝爾獎得主喜當「新上海人」

2018-04-03 20:55

天宮一號墜落預測失準 算是「完美」回家嗎？

2018-04-03 21:00

女大生練成金剛芭比 故意錢財露白誘賊練拳

2018-04-03 21:07

西湖大學獲批成立 5年內拚上亞洲一流

2018-04-03 21:08

坐地鐵讀唐詩 「天台山號」杭州開通

2018-04-03 21:06

吃一頓麻辣燙 江蘇夫妻竟變毒駕

2018-04-03 21:02

影／香港元朗南生圍又失火 橫水渡船燒沉

2018-04-03 11:47

影／港20出租屋邨 打造壁畫村

2018-04-03 11:47

聯合報系主辦 2018兩岸青年創意短片大賽啟動

2018-04-03 11:36

東莞台校成年禮 學生感恩告白

2018-04-03 02:52

外籍人才申請居留 滬簡化流程

2018-04-03 02:52

諾貝爾獎得主 獲陸永久居留身分證

2018-04-03 02:52

第一酒鎮 茅台鎮3年蛻變

2018-04-03 02:52

昆明至大理2.5小時 廣大鐵路全線鋪通

2018-04-03 02:52

北京延長機動車限行政策

2018-04-03 02:52

第3條航線 重慶直飛胡志明

2018-04-03 02:52

天津盤山景區 雲海伴山花

2018-04-03 02:52

杭黃高鐵電氣化施工加快

2018-04-03 02:52

國民黨前主席柱柱姐祭黃帝陵

2018-04-03 00:49

天宮一號墜入南太平洋 7年任務告終

2018-04-03 00:49

尼莫點 300太空船海葬墳場

2018-04-03 00:49

國研院太空中心：大陸天宮一號殘骸對台灣無威脅

2018-04-02 17:14

炒作低齡小媽媽 「快手平台」清查、關推薦

2018-04-02 16:18

高鐵香港段測試首日傳記者混入 港鐵狀況外

2018-04-02 15:21

福建餐廳老闆殺海螺獲3顆寶珠 價值1700萬？

2018-04-02 15:20

記者混入！高鐵香港段首日測試 驚爆保安漏洞

2018-04-02 15:20

假阿膠暴利這樣賺…什麼皮都有 就是沒驢皮

2018-04-02 14:16

好羨慕！江蘇政策：中小學童作業「超時免做」

2018-04-02 14:16

中國客爆買缺貨 日本資生堂、高絲化妝品限購

2018-04-02 14:13

央視踢爆：調和油偷工減料 「吃不死人就行啦」

2018-04-02 14:12

大陸偽科技產品想大賣 一定要加的謎之「科學」關鍵字

2018-04-02 11:00

留住外國人才 上海加碼祭優惠

2018-04-02 01:23

米老鼠戴簪花、穿旗袍 上海味

2018-04-02 01:23

4762億建軌道交通 京滬巨網成形

2018-04-02 01:23

山東濟南 夜景醉人添春意

2018-04-02 01:23

科考新紀錄 大片富稀土沉積曝光

2018-04-02 01:23

雲南文山壯族苗族 自治州成立60年

2018-04-02 01:23

穗加快自駕車上路時間表

2018-04-02 01:23

聯手暨南大學 廣州建智財權人才基地

2018-04-02 01:23
看更多

熱門文章

港媒：賴清德被國台辦點名 意味「一棍子打死」

2018-04-03 09:03

影／除特供茅台 習大豪送金正恩250萬人民幣厚禮

2018-04-03 12:19

老翁搭公車坐女子大腿 嗆「我愛坐哪就坐哪」

2018-04-03 13:04

賴揆台獨說 人民日報：更有理提升對台軍事鬥爭準備

2018-04-03 11:00

BBC：中國「新四大發明」遭打臉 官媒為何仍不斷宣傳？

2018-04-03 15:17

國台辦批賴清德 美國務院：鼓勵雙方進行建設性對話

2018-04-03 05:26

天宮一號墜入南太平洋 7年任務告終

2018-04-03 00:49

諾貝爾獎得主 獲陸永久居留身分證

2018-04-03 02:52

新華社發文 指賴清德言語很放浪

2018-04-03 15:48

國中生弄壞手機要賠償 竟拿鈔票狂扇臉羞辱

2018-04-03 11:19

重慶日報整版批孫、薄、王破壞民主集中制

2018-04-03 00:17

習近平掌財經委員會 首控威脅穩定問題

2018-04-03 00:49

國宴上習近平、金正恩還在熱聊 「霸氣老王」先開吃

2018-04-03 13:12

港學者戴耀廷被指在台發表港獨言論兩派爭議

2018-04-03 00:23

阿里牽螞蟻 全資吃下餓了麼

2018-04-03 00:22

大陸首通5G電話2日打通 商用5G手機預計明年推出

2018-04-03 17:15

法院傳票將「開庭」寫成「開房」 法官道歉

2018-04-03 13:26

陸委會回應「大陸強權恐嚇 只會造成負面效應」

2018-04-03 00:49

習近平將出席博鰲論壇 發表演說

2018-04-03 09:53

樂玉成任中共外交部常務副部長 被視為王毅接班人

2018-04-03 00:08

女大生練成金剛芭比 故意錢財露白誘賊練拳

2018-04-03 21:07

陸汽車品牌崛起 進軍中高端市場

2018-04-03 02:52

尼莫點 300太空船海葬墳場

2018-04-03 00:49

滬台辦副主任王立新准來台

2018-04-03 00:49

港媒：陸彩虹系列無人機將試驗改進型號

2018-04-03 11:24

港獨說風波…圍剿戴耀廷 人民日報「參戰」

2018-04-03 14:19

昆明至大理2.5小時 廣大鐵路全線鋪通

2018-04-03 02:52

第一酒鎮 茅台鎮3年蛻變

2018-04-03 02:52

人民幣官價 兩年半高點

2018-04-03 01:26

北京批評賴清德 美籲兩岸展耐心彈性與創意

2018-04-03 11:35

國僑辦併入統戰部 許又聲任正部級統戰部副部長

2018-04-03 00:13

植樹「7+1」習近平帶上王岐山 打破慣例

2018-04-03 13:06

社群中毒！陸男為博讚 連偷十餘台賓士車標誌

2018-04-03 15:25

天宮一號墜落預測失準 算是「完美」回家嗎？

2018-04-03 21:00

東莞台校成年禮 學生感恩告白

2018-04-03 02:52

建制派續施壓港大 環球時報：有必要將戴耀廷逐出校園

2018-04-03 14:21

中梵關係 中國宗教官員：還在深入探討問題

2018-04-03 13:56

外籍人才申請居留 滬簡化流程

2018-04-03 02:52

中國頒布宗教自由白皮書 堅持自辦教會

2018-04-03 13:42

天福茗茶5千店 向兩岸徵店長

2018-04-03 02:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top