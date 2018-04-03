西湖大學獲批成立 5年內拚上亞洲一流

2018-04-03 21:08 世界日報 中國新聞組／北京3日電



由杭州市西湖教育基金會舉辦的新型高校西湖大學獲批成立，擬聘請施一公擔任首任院；學校發出豪語，5年內將建成亞洲一流大學。

新京報報導，從浙江省政府正式向教育部行文商請設立西湖大學到正式獲批，僅用了6個月；西湖大學標榜「非營利性、高起點、小而精、研究型」路線，全日制在校生規模5000人。初期以培養博士生培養為起點，在取得博士學位授予權之前，將與復旦大學、浙江大學分別實施聯合培養博士研究生項目。

按照西湖大學發展規畫，預計2023年開始招收、培養本科生，近期（5年）規劃全日制在校生規模為1220人，長期（10年）規模為5000人。

準西湖大學首任校長施一公期許西湖大學到2019年末，擁有教授師資力量規模超過洛克菲勒大學；5年後，教師科研水平比肩東京大學、清華大學、北京大學、香港科技大學等，成為亞洲一流；15年後，比美加州理工，成為亞洲乃至世界最好大學之一。

西湖大學追求的兩個目標是：中國特色、世界一流；學校實行董事會領導下的校長負責制，校董會由國內外知名人士以及政府代表組成，目前校董會成員已進入實質性提名和遴選階段，校長遴選工作正在進行中。在校長到任前，由西湖大學籌委會主任施一公統籌負責大學日常管理事務。

大公網報導，西湖大學聚焦科學技術，目前只設立理學院、工學院、生命科學學院三個學院，適時設立人文社科學院和相關學科。施一公表示，「參與創辦西湖大學是我生命中的大事」，他希望用自己的拳拳之心帶動中國的教育發展。